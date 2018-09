Inhalt Seite 1 — Gebt dem Patienten die freie Wahl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Zivilcourage haben sich in den letzten Tagen die Sozialpolitiker der CDU/CSU einem Beschluß ihrer eigenen Fraktion entzogen, der die deutsche gesetzliche Krankenversicherung gespalten und der Opposition weidlich Munition für den Wahlkampf 1961 geliefert hätte. Noch am 29. September hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Horn – seine Freunde: apolitisches Harakiri“ – im Plenum verkünden müssen, daß seine Franktion in Zusammenhang mit einer Selbstbeteiligung für die freiwillig Versicherten die sogenannte Kostenerstattung einführen wolle. Demnach sollten:

Die Pflichtversicherten statt der Selbstbeteiligung eine Krankenschein- und Rezeptgebühr entrichten und weiterhin mit dem Krankenschein zum Arzt gehen müssen;

die freiwillig Versicherten mit 750 bis 1250 DM Monatseinkommen auf Wunsch der Kassenorgane zur Selbstbeteiligung verpflichtet werden können, dann aber als Patienten ohne Krankenschein den Arzt zuerst selbst bezahlen, um hinterher von der Kasse die Auslagen abzüglich der Selbstbeteiligung zurückzuerhalten;

freiwillig Versicherte mit mehr als 1250 DM Monatseinkommen grundsätzlich kostenbeteiligt sein und beim Arzt als Erstzahler auftreten.

Damit wäre jener kuriose Zustand geschaffen worden, daß sich Versicherte ein und derselben Kasse im Wartezimmer des Arztes als Kassenpatient mit Krankenschein und als selbstzahlender Patient ohne Krankenschein begegnet wären – mit allen Gefühlen der Benachteiligung und Bevorzugung. Der SPD-Sozialexperte Prof. Schellenberg sprach denn auch sofort vom „Zwei-Klassen-Recht“, das die CDU schaffen wolle – ein gefährliches Wort.

Dabei blieb unerfindlich, was die Fraktion auf diesen abseitigen Weg getrieben haben mochte, denn inzwischen hatten sich alle Krankenkassen und die Gewerkschaften von den christlichen bis zu sozialistischen gegen eine solche unterschiedliche Behandlung der Versicherten ausgesprochen. Nur ein Teil der Ärzte hielt diese Zweiteilung nach wie vor wünschenswert, was man auch verstehen kann, denn beim Selbstzahler hat der Arzt einen größeren Spielraum bei der Bemessung des Honorars.

Nun haben die Fachleute der Fraktion diesen sozialpolitischen Zündstoff von heute auf morgen weitgehend weggeräumt, indem sie wenigstens für die Einkommensempfänger zwischen 750 und 1250 DM auch weiterhin das Sachleistungsrecht gelten lassen wollen. Darüber hinaus aber entschieden sie sich für jenen vielversprechenden Vorschlag, aus jüngster Zeit, die Selbstbeteiligung vom freien Willen jedes einzelnen Versicherten abhängig zu machen und mit einer Beitragssenkung zu belohnen.