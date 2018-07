Wer sich bei uns um die öffentlichen Dinge kümmert, wer etwas auf eine öffentliche Meinung gibt, kurz wer in die Öffentlichkeit geht, ohne darin ein „Amt“ zu haben (aber auch wer ein solches hat), geht immer ein wenig „auf die Straße“. Der solide Fachmann, der von seiner Spezialarbeit nicht aufschaut, ist immer noch das geliebte und gehegte Ideal. Sinnbild für diese Anschauung kann jeder tüchtige kleine Fabrikant aus dem westlichen Industriegebiet sein, der nichts kennen will als „Eisen und ordentlichen Broterwerb“, der mit saurem Schweiß seiner Familie den „häuslichen Herd“ schafft und jedem gleich Tüchtigen das gleiche gönnt; jene private Sphäre, in die man sich bei uns um so lieber zurückzieht, je mehr die allgemeinen Angelegenheiten (wiederum nicht nur die politischen) unserer Teilnahme bedürften.

Kyra Stromberg