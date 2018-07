Die deutschen Soldaten müssen künftig mehr grüßen“, stellte die Londoner Times kürzlich mit Befriedigung fest und unterrichtete ihre Leser darüber, daß ein britischer Offizier sich bisher damit abfinden mußte, in einer deutschen Kaserne von niemandem gegrüßt zu werden. Nun – eine Ausdehnung der Grußpflicht für die Soldaten, wie es die Times aus der Ausweitung des Vorgesetztenverhältnisses in der Bundeswehr folgerte, ist bisher nicht angeordnet worden. Doch hat sich in vielen Standorten die Sitte herausgebildet, daß von den Soldaten als selbstverständliche Höflichkeitspflicht“ erwartet wird, sie sollten die Offiziere und Unteroffiziere freiwillig grüßen, auch wenn sie nicht ihre unmittelbaren Vorgesetzten sind.

Bisher hat der Verteidigungsminister die Möglichkeit, daß ein britischer Offizier nicht gegrüßt werden könnte, nicht zum Anlaß genommen, eine Ausdehnung der Grußpflicht anzuordnen. Was aber die Disziplin betrifft, so mußte schon die Hypothese, daß ein Feldwebel bisher einem betrunkenen Soldaten nicht die Rückkehr in die Kaserne befehlen konnte, dafür herhalten, die Änderung des Vorgesetztenverhältnisses verständlich zu machen. Was früher dem Kompaniechef vorbehalten war, ist nach der neuen Anordnung auch dem Gruppen- und Zugführer erlaubt: dem Soldaten außerhalb des Dienstes Befehle zu erteilen. Innerhalb des Kasernenbereiches ist dies jetzt sogar jedem ranghöheren Soldaten gestattet.

Die Autorität des Vorgesetzten zu stärken – diese Absicht scheint unausgesprochen hinter dieser Maßnahme zu stehen, die über die Köpfe der Abgeordneten im Bundestagsausschuß für Verteidigung hinweg verwirklicht wurde. Diese Absicht dürfte wohl auch die Triebfeder dafür gewesen sein, daß die Unteroffiziere und Feldwebel plötzlich wieder mit silbernen Tressen auf den Schulterklappen geschmückt wurden, und sie könnte ebenfalls das Verlangen der Marineoffiziere nach Ehrendolchen erklären.

Autorität kann man freilich nicht befehlen, genausowenig wie man Höflichkeit durch eine Grußpflicht erzwingen kann. Aber leicht kann es geschehen, daß mittels solcher „Salami-Taktik“ der Kommiß wieder fröhliche Urständ’ feiert und der „Staatsbürger in Uniform“ – den wir uns als verantwortungs- und selbstbewußten Mann vorstellen, der in hartem Training auf seine Aufgaben vorbereitet wird – ins Heeres-Museum verbannt wird. Heinz Michaels