Von Thilo Koch

Das seidene Jäckchen hört dicht unterm Schulterblatt auf. Über der Hüfte erst beginnt etwas anderes. Dazwischen braune Haut. Zum Sari Brille. Meistens sehr schlank. Eine in rosa Seidenfaltendüfte gehüllt, blauschwarzer Dutt. Die indischen Platzanweiserinnen sind schwimmende Blumen im Versammlungsteich voller Karpfen, Frösche, Kaulquappen. Wer sie betrachtet, vergißt gern den Hecht.

Er ist ein Marschall, doch er spricht nur vom Frieden. Der weiße Zweireiher von bestem Schnitt. Bunte Orden-Arrangements wölben die linke Brust. Diamantenbesetzter Ebenholzstab – die Koketterie der Macht. Auf rundem Schädel der schwarze Fez. Ein Schritt hinter ihm der erste von sechs Adjutanten, gelbe Schnüre über der Schulter, Haltung, legt jede Seite einzeln in ein schwerledernes Portefeuille, wenn der Marschall und Präsident es vorgelesen hat und beiseitefallen läßt. In der Rede: Menschenrechte, Freiheit den Unterdrückten, Weltfriede. Klassenkampf exotisch: Tausendundein Marx.

Blauer Blazer, Ringe unter den Augen, goldene Knöpfe mit Anker, jedes Parkett ist ihm. leicht, die Schweizeruhr steht auf dute. Kommt immer zu spät, die hochbeinige Negerin zeigt ihm, stets ernst, den falschen Platz in den Reihen der Beobachterdelegationen. Playboy. Er niest bei Chruschtschow. Könnte Franzose sein. Das geht ihn alles nichts an. Ist im Dienst. Denkt an die Frau des Attachés. Oder soll er heute die kleine japanische Studentin im „Village“ besuchen?

Trägt ihr Nerzcape wie das Ritterkreuz der amerikanischen Frau. Einsatz. Er folgt versonnen mit Aktentasche, stellt ihr Kollegen vor. Der Blumenhut wippt. Verstehen heißt: mit Kopfhörer die Frisur verderben. Entscheidet sich für Intuition; er entfaltet verstohlen Life. Hier können Familien Weltpolitik sehen.

Der kaffeebraune Rock theologisch hochgeschlossen und knielang. Aber jeden Morgen eine frische rote Rosenknospe im Knopfloch. Der Schritt des Siebzigjährigen entspannt und gelassen. Auf dem schmalen hellbraunen Kopf steif die weiße Seidenkappe. Das dunkle Auge nur selten erhoben. Die Stimme dann von brüchiger Intensität, gibt keine Schlagzeilen her. Weisheit hier ahne Kurs, außer Konkurrenz. Respekt. Lächeln. Indische Désinvolture. Yoga erklärt manches. Nicht alles.