Die Passagiere des Fluges 375 von Boston nach Philadelphia, Charlotte, Greenville und Atlanta hatten es sich in ihren Sesseln bequem gemacht. Das Heulen der Turbinen war im Inneren der Kabine kaum zu spüren. Elegant hob die vierzig Tonnen schwere Maschine ab, und hinter den Panoramafenstern versank der Hafen von Boston ...

Zwei Minuten später war der Flug 375 Zu Ende. Immer noch angeschnallt, hingen die meisten Reisenden tot in ihren Sitzen. Die Tragödie der „Electra“ hatte 61 neue Opfer gefordert.

Selten in der Luftfahrtgeschichte hat es ein solches Unglücksflugzeug gegeben. Zwölf Tage nach ihrem Eröffnungsflug strandete die erste Electra am 3. Februar 1959 beim Instrumentenflug auf New York. 65 Tote. Hatte sich die Nadel des neuen Trommel-Höhenmessers verklemmt? Weitere Katastrophen folgten. Eine Electra verlor ein Turbinenblatt. Dann gab es Schwierigkeiten mit den Außenbordmotoren. Es traten zu starke Vibrationen in kritischen Drehzahlbereichen auf. Die Erschütterungen übertrugen sich auf die Tragflächen. Brachen sie ab?

Die amerikanische Luftfahrtbehörde verhängte über das Unglücksflugzeug eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Motorenachsen wurden um drei Prozent versetzt, der Anstellwinkel der Propeller verändert. Aber war das genug? Es war noch nicht genug, denn andere Electras verloren Teile ihrer Außenhaut; die Aluminiumbekleidung brach.

Jetzt werden rund 130 Electras, die von 15 Luftfahrtgesellschaften geflogen werden, auf Kosten des Herstellerwerks „modifiziert“. Modifiziert – das heißt, bessere Versteifungen der Motorenaufhängung, Verstärkung der Flächenbeplankungen – also einschneidende strukturelle Veränderungen. Das Herstellerwerk läßt sich das rund 25 Millionen Dollar kosten.

223 Tote seit Indienststellung der Electra ist die traurige Bilanz. 25 Millionen Dollar können diese Menschen nicht wieder zum Leben erwecken. Die Frage scheint berechtigt, ob man nicht bei der Konstruktion der „Electra“ durch Investition eines Teils dieser 25 Millionen Dollar hätte verhindern können, daß sich die Motorenaufhängungen lösen und die Außenhaut bei hoher Beanspruchung in Fetzen fliegt. Bä.