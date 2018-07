Inhalt Seite 1 — Was kostet die zivile Verteidigung? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sigmund Chabrowski

Probleme des zivilen Bevölkerungsschutzes erfreuen sich in der Bundesrepublik keiner besonderen Pupularität. Wer will schon etwas von Luftschutzbunkern, vom Luftschutzwarndienst, von Evakuierung, Krisenlägern, technischen Hilfswerken, von Hilfs- und Ausweichkrankenhäusern und von Notstandsmaßnahmen zur Sicherung des Verkehis und der Nachrichtenverbindungen sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizität hören? Böse Erinnerungen aus der Vergangenheit und nicht zuletzt ein gutes Maß an satter Wohlstandsgesinnung machen die zivile Notstandsplanung – hier und da auch unter dem Stichwort „zivile Verteidigung“ bekannt – zu einem Tabu. Sie nähren die Furcht und wecken böse Ahnungen, so daß auch die Regierung wenig Neigung verspürt, durch Aufklärung bestehende Ressentiments zu überwinden.

Daß die zivile Notstandsplanung in der Bundesrepublik immer noch nicht ihren Kinderschuhen entwachsen ist, kann nicht allein mit psychologischen Widerständen entschuldigt werden. Sie wären überwindbar, wenn eine geschlossene Konzeption des zivilen Bevölkerungsschutzes vorläge. Solange die verantwortlichen Instanzen nicht zu sagen vermögen, wie im Ernstfall ein optimaler Menschen- oder Sachschutz zu bewerkstelligen ist, muß der zivile Bevölkerungsschutz naturnotwendig ein Torso bleiben.

Die parlamentarische Beratung des Einzelplanes 36 des Bundeshaushaltes wird wohl auch diesmal wieder die bekannte Konzeptionslosigkeit offenbaren – wie in all den Jahren vorher. Der Regierung auf diesem Gebiet Tatenlosigkeit vorzuwerfen, entspräche dagegen nicht ganz den Tatsachen. Immerhin hat sie von Jahr zu Jahr steigende Beträge für diese Zwecke ausgegeben. Während 1958 nur 123Millionen DM im Einzelplan „zivile Notstandsplanung“ veranschlagt waren, erhöhte sich dieser Ansatz im Rechnungsjahr 1960 bereits auf 446,3 Mill. DM (wovon freilich 10 vH der allgemeinen Ausgabenkürzung zum Opfer fielen). Für 1961 hat nun die Bundesregierung ein Haushaltssoll von 581 Millionen DM vorgesehen, das sind gegenüber dem (gekürzten) Soll von 1960 fast 180 Mill. DM mehr. Hinzu kommen noch die im Haushalt des Bundesinnenministers eingestellten Mittel, die dem Bundesamt für den zivilen Bevölkerungsschutz zufließen und die 1961 um 36,5 auf 137,6 Mill. DM erhöht wurden. Alles in allem sind es also fast 720 Mill. DM, die im nächsten Jahr der zivilen Verteidigung zugute kommen sollen.

Vor allem die Aufstellung, Ausrüstung und Ausbildung des Luftschutzhilfsdienstes sowie die Aufgaben zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der Zivilbevölkerung können somit nicht unerheblich forciert werden. Für Vorsorgungsmaßnahmen auf den Gebieten des Verkehrs, des Nachrichtenwesens und des Luftschutzwarndienstes sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizität können gegenüber 1960 allein 115 Mill. DM mehr ausgegeben werden.

In dieser finanziellen Bilanz der zivilen Verteidigung kann schließlich auch jene Kreditermächtigung nicht unberücksichtigt bleiben, die in Höhe von 250 Mill. DM im Haushaltsgesetz 1961 enthalten ist und die der Umstellung der Finanzierung von Getreidevorräten von Wechselkrediten auf Haushaltsmittel dienen soll, wie vom Zentralbankrat jüngst beschlossen. Rechnet man nun diese Kreditermächtigung zu den oben erwähnten rund 720 Mill. DM hinzu, so kommt man annähernd auf eine Milliarde Mark, die 1961 für den vorsorglichen Menschen- und Objektschutz ausgegeben werden kann.

Gemessen an jenen zwölf Milliarden DM, die im nächsten Jahr für Bundeswehr und Stationierungstruppen aufgewandt werden sollen, ist das immer noch ein relativ bescheidener Betrag – aber immerhin. Die Absicht, hier endlich von Worten zu Taten zu kommen, ist unverkennbar.