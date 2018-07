Inhalt Seite 1 — wer was wo warum... Seite 2 Auf einer Seite lesen

BONN – Ein neuer Riß in der Einheitsgewerkschaft: Die Christlich-Soziale Kollegenschaft hat sich vom Deutschen Gewerkschaftsbund gelöst.

Nicht an der großen Idee, sondern an ihren Funktionären sei die Einheitsgewerkschaft gescheitert, heißt es in der Begründung des Beschlusses.

NEW YORK – Die UN-Vollversammlung hat Chruschtschows Antrag abgelehnt, die Abrüstungsfrage in einer Sondersitzung zu behandeln. Der Punkt kommt vor den Politischen Ausschuß. Die Fronten: 62 gegen Chruschtschow, 12 für ihn, 24 Enthaltungen.

Eine weitere taktische Niederlage des Kremls.

LEOPOLDVILLE – Fortdauer der unsicheren Lage im Kongo: Tauziehen zwischen Mobutu und dem UN-Kommando um Patrice Lumumba. Das Problem: Welches ist die rechtmäßige kongolesische Regierung?

Die Entwicklung treibt auf eine neue Krise zu.