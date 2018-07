FÜR jeden, der Freude an der Kunst hat, gleichgültig, ob er von ihr auch was „versteht“ oder nicht –

Eric Newton: „Kunstschätze der Welt“; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München/Zürich; 320 S., 177 meist farbige Abbildungen, 19,80 DM.

ES ENTHÄLT Abbildungen von Kunstwerken aus ungefähr 20 000 Jahren, von der Eiszeit bis zu Picasso und abstrakten Malereien von Nicholson und Soulages: nicht nur Tafelbilder und Plastiken, sondern auch Münzen, Gobelins, Masken, Keramiken, Gläser und Glasmalereien. Der Text bringt unter anderem Abhandlungen über grundsätzliche Fragen – wie zum Beispiel die Kapitel „Götter nach dem Bilde des Menschen“ (nämlich in der Antike) oder „Kunst und Magie“, ferner kurze, gedrängte Kommentare zu jedem reproduzierten Werk.

ES GEFÄLLT, weil der Verfasser, der Professor in Oxford und Kunstkritiker des Guardian und der Zeitschrift Time and Tide ist, es wagt, von den Schemata traditioneller Kunstgeschichtsschreibung radikal abzuweichen. Es ist, was schon beim Durchblättern an den Abbildungen auffällt, ein sehr subjektives, aber darum durchaus nicht willkürliches Buch. (Es enthält zum Beispiel eine Walbein-Schnitzerei mit einer Darstellung der „Anbetung der Könige“, aber nicht Raffaels „Sixtinische Madonna“). Es ist allgemeinverständlich geschrieben und ist doch überall fern von Plattheiten: weil der Verfasser keinen Kotau vor konventionellen Bildungsvorstellungen macht, sondern nur von solchen Werken der Kunst spricht, von denen er begeistert ist. R. D.