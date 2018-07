Die Zeit zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts heißt uns schlechthin "Romantik", wiewohl damals noch die Klassik Goethes und Schillers blühte und die Szene von den Rührstücken Ifflands und Kotzebues und den Schauerdramen Zacharias Werners und Müllners beherrscht wurde. Man spricht von der Zeit des "Sturrn und Drang", des "Jungen Deutschland", des Realismus, wiewohl innerhalb und außerhalb dieser namengebenden Hauptströmungen vielfältige durcheinanderlaufende literarische Bestrebungen weiterlebten. So wird man sich wahrscheinlich allmählich daran gewöhnen, die Jahre 1910 bis etwa 1925 im Bereich der Literatur, Musik und bildenden Künste als die Epoche des Expressionismus zu benennen, trotz (glücklicherweise) sehr verschiedenartiger, verschiedengerichteter, verschiedenwertiger Strömungen innerhalb des Expressionismus selber, in den ihm entgegenwirken wollenden Ismen — und trotz des weiterwirkenden Alten und sich ankündigenden Neuen.

Aber bei aller Gegensätzlichkeit und Mannigfaltigkeit der Formen und Inhalte des Expressionismus sind seine Dichter und Bestrebungen geeint durch ein neues Gefühl für Welt und Menschheit und das Bewußtsein des gemeinsamen Willens zur Änderung oder Erneuerung des Menschen: ein starkes Gefühl, ein starker Wille, aus dem sich naturgemäß ein zersprengender, zersprengter Stil gebar, mit vielen zukunftsträchtigen Form Möglichkeiten.

Eine Ausstellung im Schiller Nationalmuseum in Marbach am Neckar (bald auch in München und in Fernsehsendungen zu sehen) gibt zum erstenmal die Möglichkeit zu einem instruktiven Gesamtüberblick: "Expressionismus — Literatur und Kunst 1910 bis 1923", zusammengestellt von Dr. Paul Raabe unter Mitarbeit von H. L. Greve und Ingrid Gfüninger. Was in überraschender Fülle dargeboten wird: Bücher, Zeitschriften, Manifeste, Manuskripte, Broschüren, Briefe, Photos, Graphik, ist in nur fünf Räume zusammengedrängt, bringt aber eine gewisse historische und schematische Ordnung in das Chaos, das Expressionismus hieß. Was besagte da schon eine Aufzählung! Es wird schließlich nicht mehr und nicht weniger geboten als eine nüchtern knappe Auswahl aus den fruchtbarsten Jahren, die der deutschen Kulturgeschichte in diesem Jahrhundert vergönnt waren. Der Katalog der Ausstellung, jetzt auch im Buchhandel zu haben (349 S, 4 80 DM), ist sehr viel mehr als das bei solchen Anlässen übliche Inventar Verzeichnis: Er ist das erste, allgemeine, große Handbuch des Expressionismus, strotzend von großenteils unbekanntem bio bibliographischem. Material und Abdrucken verschollener charakteristischer Dokumente. Der Direktor des Schiller Nationalmuseums, Dr. Bernhard Zeller,