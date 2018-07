Inhalt Seite 1 — Das Schönste am Reisen ist... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reisen werden erlebt und erlitten. Das Schönste an ihnen ist die Erinnerung ...

... an die zärtlich kühlen Wellen des Mittelmeeres mit ihren sanften Bogenschwüngen, die an der Küste ausliefen wie Spitzensäume. Delphine besuchten uns ufernah und federten auf dem Meer wie Springer auf einem Trampolin. Bunte Sonnendächer, die aussahen wie hohe, zweibeinige Tische mit schräg gestellten Platten, warfen ihre Schatten in den glühenden Sand, und gegen den Horizont sahen wir winzig klein die lateinischen Segel der Fischerboote von Montemar...

... und vergessen ist der zähe, klebrige Teer, der während dreier Tage überall an den Strand gespült wurde. Er schwärzte die Fußsohlen, haftete an den Waden, blieb im neuen Bademantel als Flecken, drang in die Poren der Hände, die seine Spuren erfolglos bekämpften. Wir stanken wie eine unter Sonnengluten kochende Asphaltstraße, traten scheu auf und waren wenig gesellschaftsfähig. Im schweißtreibenden Sonnenglast stapften wir verdrießlich schimpfend den schwül-dumpfen Hotelzimmern zu, die Teer-Ornamente auf unserem Körper schamhaft durch Sandpanierung tarnend, und setzten dort den Kampf gegen die schwarz-braune Befleckung verbissen mit Messern, Holzstückchen und Fettcreme fort.

Das Schönste am Reisen ist die Erinnerung... ... an die saftige Süße der Weintrauben, die wir in eisgekühltes Wasser tauchten; es wurde in handlichen Glasschalen serviert. Riesengroß und seegrün schimmerten die Trauben durch beschlagene Schalenwände, wurden an ihren kräftigen Stengeln wieder aus dem Eiswasser gehoben und ließen das Wasser wie Tautropfen über ihre fettig glänzenden Rundungen in die Schale zurückperlen. Und dann zersprangen die prall gespannten Fruchtschalen unter dem genießenden Zubiß der Zähne. Zunge und Gaumen aber gerieten in Verzückung, wenn sie die quellende Süße aus den Trauben preßten...

... und vergessen ist der von penetranten Dünsten ranzigen Olivenöls gemarterte Magen, von brütender Hitze und ungewohnten Ölspeisen zu barbarischen Revolutionen aufgepeitscht. Vergessen ist die weltfeindliche Mattigkeit des so strapazierten Körpers; und der Augenaufschlag des charmanten Stubenmädchens, eine Mischung zwischen Caritas und Eros, löste keine anerkennenden Reflexe aus. Nur der Magentee aus ihren Händen war erwünscht, denn – trotz allem – hing man am Leben.

Das Schönste am Reisen ist die Erinnerung... ... an die mitreißenden Rhythmen eines Fandango auf kühlen Majolikafliesen, an das Stakkato hochhackiger Schuhe und die raumgreifenden Beinschwünge unter volant-besetzten wippenden Röcken. Und über den Mollakkorden der Gitarre erhob sich die schmeichelnde Stimme des Sängers ...

... und vergessen sind die Qualen gepeinigter Füße, die unter der sengenden Glut Andalusiens den verschwitzten Leib durch die staubigen Straßen berühmter Städte schleppten, vorbei an Losverkäufern, an Schuhputzern, Melonenständen, Kathedralen und Cafés von zweifelhafter Sauberkeit. Wie matte Fliegen krochen wir durch die Wunder des maurischen Alhambra in der stillen Hoffnung, die geschwollenen Füße im schattigen Patio einer Fonda unbemerkt hochlegen zu können.