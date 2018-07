Kanadische Aktien rentabel?

In der Nr. 38 vom 16. September 1960 ist auf Seite 14 von P.D.C. ein Aufsatz „Kanadische Aktien rentabel“ erschienen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir angeben könnten, um welche Aktien es sich hier handelt. E. H., Berlin-Wilmersdorf.

Antwort: Während die kanadische Erdölproduktion unter der internationalen Öl-Schwemme leidet, bilden Förderung und Transport von Erdgas einen der sich am kräftigsten entwickelnden Industriezweige in Kanada. Deshalb spielten heute bei der Bewertung der Aktien kanadischer Ölgesellschaften deren Anteil am Naturgasgeschäft, ihre Gasreserven usw. eine beträchtliche Rolle. Manche Unternehmen konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Suche nach dem einstigen Nebenprodukt der Ölindustrie und dessen Förderung.

In den letzten zehn Jahren hat sich der Verbrauch von Naturgas in Kanada versechsfacht und erreichte in 1959 die Rekordziffer von 267 829 Millionen Kubikfuß. Für das laufende Jahr wird mit einer weiteren Steigerung um etwa 22 Prozent gerechnet. Die Zukunftsaussichten haben sich noch erheblich verbessert, seitdem vor wenigen Wochen die letzten Hürden für den Export von jährlich 236 000 Millionen Kubikfuß aus dem Westen Kanadas nach Kalifornien und die angrenzenden US-Staaten aus dem Wege geräumt wurden. In den nächsten drei Jahren könnte sich eine weitere Produktionserhöhung um 200 Prozent ergeben.

Zunächst aber müssen die Förderanlagen erweitert und zusätzliche Pipelines gebaut werden. Die notwendigen Investitionen werden, auf 600 bis 700 Millionen Dollar geschätzt. Es dürfte also – allgemein gesehen – mehrere Jahre dauern, bis die Absatzsteigerung finanzielle Früchte zu tragen beginnt.

Immerhin ist für eine Reihe von diesen Werten jetzt eine Zukunft in greifbare Nähe gerückt, auf die sich die kanadischen Börsen vor drei, vier Jahren einen überschwenglichen Vorgriff leisteten. Die meisten Öl- und Gasaktien liegen heute wesentlich unter ihren damaligen Kursen, zum Teil um 50 Prozent und mehr, Realistische Bewertung ist an die Stelle des vorschneilen Enthusiasmus getreten und hat zu einem Kursniveau geführt, auf dem sich Ansätze zur Kräftigung bemerkbar machen. Bei zuversichtlicher Grundstimmung dürften sich bei einer Reihe dieser Aktien beträchtliche Kursverbesserungen ergeben.

Von den Produktionsbetrieben, sind vor allem British American Oil und Imperial Oil beachtenswert. B.A.O. verfügt über die größten Erdgasreserven, zahlt zur Zeit $ 1,–Dividende und bietet damit bei einem Kurs von $ 28,– pro Share 3,57 vH Rendite. Imperial stand 1959 in der Erdgasproduktion an zweiter Stelle, zahlt $ 1,20 Dividende, was beim Kurs von $ 32,–eine Rendite 3,75 vH ausmacht. Weiter wären Home Oil, Hudson’s Bay Oil and Gas und Pacific Petroleum zu nennen (noch keine Dividenden).

Bei den Pipelines würden Trans-Canada Pipeline, Westcoast Transmission und The Alberta Gas Trunk Line interessieren. An Dividenden ist allerdings auch hier vorläufig nicht zu denken.