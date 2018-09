Das Europa-Parlament in Straßburg hatte in der vergangenen Woche einen großen Tag, als mit Leidenschaft (und viel Beredsamkeit) die Ansicht des Gremiums über den Kurs der künftigen Einigungspolitik festgelegt wurde. Die Abgeordneten forderten klar, daß das Parlament die einzige parlamentarische Schöpfung der sechs EWG-Länder bleiben müsse und stellten fest, daß ein Abbau seiner Kompetenz überhaupt nicht in Frage komme. Im Gegenteil sollten die Regierungen das Parlament mit mehr Kompetenzen ausstatten und nach den direkten, allgemeinen und freien europäischen Wahlen zum Kontrollorgan für die Ministerräte und die drei Kommissionen der Gemeinschaften machen.

Nur die beiden gaullistischen Abgeordneten De la Maléne und Peyrefitte sahen sich in die Opposition versetzt, als sie für das „Europa der Vaterländer“, also einen europäischen Staatenbund statt eines Bundesstaates, eintraten. Mit geradezu levantinischer Gewandtheit verteidigten sie die Lieblingsidee de Gaulles, stießen aber dennoch auf schärfsten Protest beim französischen Sozialisten Vals und dem Belgier Dehousse. Der Lütticher Völkerrechtler beschwor die Erinnerungen an 1914 und 1939. Dies seien die Erfahrungen mit einem „Europa der Vaterländer“. Jacques Vendroux (der Schwager des französischen Staatschefs) goß schließlich Öl auf die Wogen, als er das von de Gaulle auf der Pressekonferenz vom 5. September geforderte Referendum als eine Meinungsumfrage unter den Völkern darstellte, ob sie ein organisiertes Europa überhaupt wollten. Was die Frage – zehn Jahre nach der ersten, folgenreichen Europa-Initiative Robert Schumans – noch soll, ist nicht ersichtlich. Da arbeiten seit Jahren Abgeordnete aus Frankreich, Italien, den Beneluxländern und der Bundesrepublik im Straßburger Plenum und zahlreichen Ausschüssen zusammen. Sie und andere „bauen Europa“ – das ihre Völker, die sie gewählt haben, etwa nicht wollen? – Man muß die gaullistische Vorstellung von Demokratie – eine Präsidialdemokratie mit schachmatt gesetztem Parlament – in Rechnung stellen, wenn man die Ursache solcher Fragestellungen begreifen will.

Der frühere französische Ministerpräsident Pleven unternahm als Sprecher der Liberalen. einen Generalangriff auf die Institution der Ministerräte, in denen der nationale Egoismus nur allzu oft Zuflucht gefunden habe. Pleven geißelte in rhetorisch meisterhafter Form das für den Ministerrat geltende Prinzip der Einstimmigkeit der Beschlüsse. Die Einstimmigkeit im Ministerrat sei ursprünglich zum Schutz der kleinen Mitgliedländer vor einer Hegemonie der großen Länder vertraglich festgelegt worden, sie habe sich aber inzwischen zu einem bloßen Vetorecht aller Staaten entwickelt und längst fällige Beschlüsse blockiert. Die Einstimmigkeit stelle die Negation einer elementaren Regel der Demokratie – der Mehrheitsentscheidung – dar. Deshalb dürfe die Macht der Ministerräte nicht noch gestärkt werden. Das Parlament müsse direkt gewählt werden und dann den Ausschlag geben, wenn der Ministerrat keine positive Entscheidung treffen könnte. „Europa wird demokratisch regiert werden, oder es wird nicht zustande kommen. Wenn man es der strengen Regel der Einstimmigkeit unterwirft, bedeutet das sein Todesurteil.“ Dieser von Pleven geprägten Formel wird man zustimmen müssen.

Elmar Mundt