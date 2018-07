Von Pierre Bein

Als Philippe geboren wurde, hatte ich unter anderen Dauerbeschäftigungen sieben Jahre Artillerie hinter mir; Jahre, in denen ich dem Sultan geholfen hatte, tatsächlich Herr über sein Empire zu werden. Der damalige Sultan (und heutige König) von Marokko verlieh mir seinerzeit dafür einen Orden, auf dessen begleitender und äußerst malerischer Urkunde vermerkt ist, daß er mit mir sehr zufrieden sei und volles Vertrauen in mich setze als seinen Freund, stark wie ein Löwe (!).

Das war nur nebenbei und nur, um mir die Bemerkung zu gestatten, daß der Tag der Geburt unseres Zweitältesten mit meiner früheren Tätigkeit als Artillerist gar nichts zu tun hat. Was mir aber an jedem seiner Geburtstage diese vorgenannten Tatsachen wieder in Erinnerung bringt, ist der Umstand, daß Philippe zufällig in Marokko das Licht der Welt erblickte, und zwar an einem 4. Dezember, also an der fete da la Ste. Barbe. An seiner Wiege hatte somit, gewollt oder ungewollt, die Schutzheilige aller derer gestanden, die mit Feuer und Schwefel umzugehen haben ...

Mit dem Auskramen von Erinnerungen und Betrachtungen über die in allen katholischen Ländern zünftig gefeierte heilige Barbara ist es aber nicht getan, denn Philippe muß ein Geburtstagsgeschenk haben, abgesehen davon, daß er an diesem Tag das Recht hat, das Menü zusammenzustellen und seine Freunde zum goûter einzuladen (zu einem Vier-Uhr-Brot, das – den Umständen entsprechend – aus Leckereien besteht). Was er sich nicht gewünscht hatte – die Mutter hatte daran gedacht –, wurde die freudig begrüßte Überraschung: eine kleine Katze; Philippe liebt Tiere.

Warum?

Philippe hat, wie jedes Kind, seine großen und kleinen Freuden, seine kleinen und großen Ärgernisse. Nach seiner Ansicht aber ist das Maß des Verdrusses immer höher als das der Freuden. Daraus ergibt sich für ihn die Tatsache einer unvollkommenen Weltordnung, gegen die er sich gelegentlich auflehnt:

„Niemals habe ich zwei Dinge gleichzeitig – wenn ich ein Taschentuch habe, habe ich keinen Schnupfen, und wenn ich einen Schnupfen habe, habe ich kein Taschentuch.“