Von Robert Neumann

Man erinnert sich? Ein Anonymer hatte einen Roman geschrieben, „The Fearmakers“. Das Buch war, wie sich später herausstellte, vom ersten bis zum letzten Wort autobiographisch und handelte von einem Mann „Link“, der als Mitglied einer deutschen Widerstandsgruppe im Jahre 1945 den Franzosen bei der Verhaftung einiger Naziverbrecher hilft, darunter eines SS-Offiziers namens „Drechsler“, der sich im KZ Dachau und im Vernichtungslager Maidanek betätigt hat. Dieser Drechsler wird dabei von den Franzosen verprügelt, und sie nehmen ihm seine Uhr weg.

1956, elf Jahre später, wird „Link“ auf Anzeige des Drechsler und eines anderen Nazis in einer süddeutschen Stadt wegen „Raubes einer Uhr und schwerer Körperverletzung“ verhaftet – durch einen Kripobeamten, der schon bei den Nazis Kripobeamter war und für den Link selbstverständlich ein „Verräter“ ist. So beginnt für den in unsere Justizmaschine Geratenen eine Untersuchungshaft, aus der er sich erst nach zähem Kampf gegen allerlei feindselige Richter befreien kann.

Für dieses Buch, das zunächst in Deutschland eine sehr böse Presse hatte – „so schlecht steht es bei uns nicht, das ist eine Lüge“ – habe ich mich (in der ZEIT vom 15. Juli) mit einigem Nachdruck eingesetzt. (Der Roman ist jetzt auch deutsch zu haben, „Die Angstmacher“, Verlag Andreas Zettner, Würzburg-Wien). Ich schloß damals:

„Dann nahm sich ein deutsches Nachrichtenmagazin des Falles an. Es hat im Fall dieses mißliebigen Anonymen ein böses Werk getan. Es hat ihn erkannt und genannt: Wilfrid Schilling, Anberichtet darin: „Unter den Ausstellungsstücken befinden sich Bücher und Zeitschriften, die in französischen Schlössern eingemauert die deutsche Besatzung überdauerten, Stücke, die eingegraben waren, und andere, die unter kaum mehr vorstellbaren Bedingungen durch Bombennächte oder gefahrvolle Emigrationsjahre hindurch manchmal als letzter und teuerster Besitz gerettet wurden.“

„Dann nahm sich ein deutsches Nachrichtenmagazin des Falles an. Es hat im Fall dieses mißliebigen Anonymen ein böses Werk getan. Es hat ihn erkannt und genannt: Wilfrid Schilling, Angestellter eines Rundfunks. Dieser Rundfunk hat ihn darauf entlassen. Und das, in unserer demokratischen Republik, ist empörend! ... Bleibt nur noch ein Tip für jenes Nachrichtenmagazin. Seine Rechercheure waren so eifrig darauf aus, einen ‚Verräter' abzuwürgen, daß ihnen möglicherweise die Reportage ihres Lebens durch die Lappen gegangen ist. Sie kannten den richtigen Namen des von Schilling verhafteten ‚Drechsler' so gut wie ich. Auch jener Rundfunk kannte ihn. Auch der Staatsanwalt. Warum hat jenes so tüchtige Magazin den Namen des ‚Drechsler' nicht in Reitlingers ‚Endlösung' nachgeschlagen, oder in ‚Das Dritte Reich und die Juden' von Poljakow-Wulff? Ist das nicht immer noch eine Recherche wert, auch für den Staatsanwalt – vorsorglicherweise, bevor sich wieder einmal jemand auf argentinisch empfohlen hat?"

Nun, dieser Aufsatz hatte einige Folgen. Zu ihnen will ich nicht rechnen, daß in der gedruckten Liste des Redaktionsstabes jenes Magazins seit kurzem ein Name fehlt; da einen Zusammenhang herstellen zu wollen, wäre so vermessen wie die Behauptung jenes historischen Frosches, sein Quaken bewirke den Sonnenuntergang. Nachweislicher ist dieser Zusammenhang schon in der aktiven Interessenahme einer der größten amerikanischen Filmgesellschaften an Buch und Schicksal dieses gestern noch Diffamierten. Aber für mich am erfreulichsten war die Reaktion jenes Rundfunks.