Die Mehrheit der Vertreter der „Christlich-Sozialen Kollegenschaft“ ist mit der Begründung aus dem DGB ausgetreten, die freiheitliche Gestaltung der Einheitsgewerkschaft und die Gruppenbildung in ihrem Rahmen sei nicht mehr möglich. Man sehe sich außerstande, so erklärte Pater Reichel in Mehlem, die christlich-sozialen Gewerkschafter auch davon zu überzeugen, aus höheren verpflichtenden Gesichtspunkten heraus das Experiment der Einheitsgewerkschaft DGB als noch nicht gescheitert zu betrachten.

Mit ähnlichen Argumenten haben sich bereits vor fünf Jahren die CDU-Abgeordneten Even und Winkelheide vom DGB getrennt und eine neue christliche Gewerkschaft gegründet. Mit dem Hinweis auf die mangelnde parteipolitische Neutralität des DGB wurde im christlich-sozialen Lager auch mit der Planung jenes ersten „christlichsozialen Arbeitnehmerkongresses“ begonnen, von dem man erwarten mußte, er würde auf breiterer Basis als Even und Winkelheide eine Gegengründung zum DGB diskutieren und den großen Auszug der Christen aus dem Lager der Einheitsgewerkschaften einleiten; aber um seiner Existenz willen mied dieser Kongreß das Thema „Gewerkschaften“ ängstlich und wich statt dessen auf eine Kritik am Sozialismus und Liberalismus aus. Verantwortlich für dieses Ausweichen war insbesondere die Kollegenschaft im DGB, die sich noch damals – im Frühjahr 1960 – der Einheitsgewerkschaft so verpflichtet fühlte, daß sie nicht einmal eine Diskussion dieses Gewerkschaftstyps zuließ. Sie blieb selbst auch dann noch dem Kongreß fern, als feststand, daß das Tabu „Einheitsgewerkschaft“ nicht angerührt werden würde.

Es ist notwendig, dies in Erinnerung zu rufen, um das Sensationelle zu unterstreichen, das dem jetzt erfolgten Austritt der „Kollegenschaft“ aus dem DGB anhaftet. Gewiß mußten einige jüngste Äußerungen prominenter Gewerkschafter im christlichen Lager verärgern. Auch darf die Gewissensnot nicht verkannt werden, in der sich viele christlich-soziale Mitglieder des DGB befinden.

Dennoch erweckt der plötzliche Kurswechsel der Kollegenschaft den peinlichen Eindruck, als läge hier eine Steuerung von außen vor. Wohin führt der Weg der Kollegenschaft, welche Ziele befolgt der Steuermann?

Vergegenwärtigt man sich die im Zusammenspiel mit dem „Christlichen Gewerkschaftsbund“ entfaltete Aktivität der katholischen Kirche auf dem Gebiet der Sonntagsarbeit, so könnte man meinen, der Versuch des katholischen Klerus, diese Gewerkschaft aus dem Schatten des DGB doch noch ins Licht zu führen, sei nicht aufgegeben. Fragt man dagegen die „Kollegenschaft“ nach ihren weiteren Zielen, so wird ihr Bemühen offenbar, sich den Trägern des im Frühjahr noch so scharf abgelehnten Arbeitnehmerkongresses, also im wesentlichen den Sozialausschüssen der CDU/CSU zu nähern, die nach wie vor der Gründung Evens und Winkelheides ablehnend gegenüberstehen und an der Idee der Einheitsgewerkschaft festhalten. Die Sozialausschüsse, selbst Mitglieder des DGB, sympathisieren aber offenbar mehr mit der im DGB verbliebenen Minderheit der „Kollegenschaft“, so daß die Gruppe um den Pater Reichel auf ein Splitterdasein verwiesen wäre, die Ohnmacht der zu einheitlichen Entschlüssen unfähigen christlich-sozialen Arbeitnehmerschaft im gewerkschaftlichen Bereich dadurch unterstreichend, daß sie gar nicht erst den Versuch unternommen hat, auch nur einen Teil der auf 1,5 Millionen geschätzten christlich-sozialen Mitglieder des DGB zum Austritt zu veranlassen.

Eigentlich paßt diese Ohnmacht nicht so recht zu dem starken Einfluß, den die christlich-soziale Arbeitnehmerschaft auf der politischen Bühne in den vergangenen Jahren gewonnen hat; die Vermutung erscheint daher nicht unberechtigt, daß man auf die Dauer doch nicht geneigt sein wird, dem Tabu der „Einheitsgewerkschaft“ die eigene gewerkschaftliche Wirkungsmöglichkeit zu opfern. An Offerten des „Christlichen Gewerkschaftsbundes in Deutschland“ und seiner internationalen Dachorganisation fehlt es nicht. H. M.