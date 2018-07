H. W., Kiel

Der Namenszug ist eine Sache des Charakters, sagen die einen. Er muß leserlich sein, sagen die anderen. Er kann zu mancherlei Erkenntnissen führen, sagen die Graphologen.

Der normale Bundesbürger schweigt dazu. Er weiß nur, daß er manchesmal mit einer schwer leserlichen oder gar unleserlichen Unterschrift herzlich wenig anfangen kann. Und meistens gerade in den Fällen, in denen er gern wüßte, wer nun das amtliche Schreiben unterzeichnet hat, das er von irgendeiner Dienststelle erhielt. Wenn er sich dann bemüht, in dieser Dienststelle den zuständigen Sachbearbeiter zu erreichen, muß er oft mancherlei vergebliche Telephonanrufe führen oder gar vergebliche Wege gehen. Alles nur, weil er die Unterschrift in seinem Brief nicht lesen konnte...

Nun gibt es zwar mancherlei behördliche Briefe, in denen unter der handgeschriebenen Unterschrift der Name des Verfassers auch noch mit Schreibmaschine geschrieben ist. Aber so häufig scheint diese Art Briefe denn doch nicht zu sein. Sonst hätte sich der Landesverband Schleswig-Holstein des deutschen Städtebundes kürzlich nicht veranlaßt gesehen, seine Mitglieder per Rundschreiben aufzufordern, sie möchten diese schöne Übung doch zur ständigen Einrichtung machen.

Die in der Verwaltungsgeschichte wohlbewanderten Verfasser des Rundschreibens zitierten im übrigen auch einen Erlaß Bismarcks, um ihrem Plädoyer für leserliche Unterschriften Nachdruck zu verleihen. Der alte Reichskanzler hatte darin an seine „Herren Mitarbeiter“ geschrieben:

„Mehrere Herren, welche die Aktenstücke an mich einreichen, schreiben ihren Namen so, daß die Unterschrift zwar ihnen selbst als Ausdruck dessen gelten kann, für andere indessen unverständlich bleibt. Es ist dies absolut unzulässig und eine deutliche Unterschrift nicht allein aus Pflichten des Amtes, sondern auch aus denen der Höflichkeit notwendig. Auch abgesehen von meiner Person hat jedermann, welcher eine amtliche Zuschrift erhält, das Recht, den darunter befindlichen Namen mühelos und ohne Zuhülfenahme des Staatshandbuches außer Zweifel zu stellen. Es wird mir unerwünscht sein, wenn ich genötigt werde, einzelne Herren besonders und persönlich auf diese Verpflichtung aufmerksam zu machen. Ich werde aber dazu schreiten, sobald mir wieder Veranlassung geboten werden sollte. Ich stelle die dienstliche Forderung, daß jeder Beamte seinen Namen so schreibt, daß er ihn nicht allein entziffert, sondern auf den ersten Blick geläufig gelesen werden kann...“

Was zu Bismarcks Zeiten galt, gilt also auch noch im Zeitalter der Schreibmaschine.