Inhalt Seite 1 — Von der Maas bis an den Rhein Seite 2 Auf einer Seite lesen

stuck-, Köln

Jahrelang hat man nichts von der Sache gehört –bis vor einiger Zeit das „Europäische Komitee für den Ausbau der Maas und der Verbindung Maas-Rhein“, dem Projekt eines sogenannten Westland-Kanals seine Zustimmung gab. Dem Komitee gehören französische, belgische und deutsche Wirtschaftskreise an. Wird man nun in absehbarer Zeit auf dem Wasserweg von der Maas über Aachen zum Rhein kommen? Viele Fachleute glauben nicht daran. Der Plan ist schon sehr alt und ruht schon lange in den Schubladen.

Die derzeitige Planung geht auf die Initiative der Belgier nach dem zweiten Weltkrieg zurück. Sie brauchen dringend einen Wasserweg vom Lütticher Kohlenrevier zum Rhein, um so eine Verbindung zum deutschen Wasserstraßennetz zu bekommen. Sie meinen, das würde ihrer Industrie, ihrem Handel und Verkehr gut tun.

Schon 1949, kurz nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sprachen belgische Wirtschafter in Bonn beim Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium vor. Sie wollten die Aussichten auf den Bau eines Kanals von Lüttich zum Rhein sondieren. Die deutschen Stellen zeigten sich interessiert. So gab 1950 das belgische Ministerium für öffentliche Arbeiten dem Generalinspektor für Brücken und Straßen, Leon Bonnet, den Auftrag, einen Plan für den belgischen Teil des Kanals zu entwerfen. Monsieur Bonnet hat daraufhin eine Trasse ausgearbeitet, die, ausgehend vom Albert-Kanal bei Vise, über die Maas und dann unter Umgehung des holländischen Gebietes etwa über Fouron–St. Martin–Sippennaeken verläuft und hart südlich des Bleiberger Tunnels im Aachener Wald die deutsche Grenze erreicht. Maßgebende belgische Stellen haben ein Projekt in diesem Verlauf als möglich und bauwürdig anerkannt. Nun sollten die Deutschen sehen, wie sie den Weg zum Rhein finden.

Es ist freilich schon fast 2000 Jahre her und wie weit es überhaupt stimmt, kann heute niemand mehr mit Gewißheit sagen: Der römische Feldherr Carbulo soll schon den Plan gehabt haben, eine Wasserverbindung vom Rhein zur Maas anzulegen. Auch die Spanier und Franzosen sollen sich vor mehreren hundert Jahren damit befaßt haben. Tatsache ist, daß sowohl der Große Kurfürst wie auch Friedrich der Große solche Pläne ausarbeiten ließen und in jüngster Zeit das nationalsozialistische Reichsverkehrsministerium ein „Vorarbeitenamt“ in der Aachener Gegend stationierte, das die Grundlage für einen Stichkanal Köln–Aachen schaffen sollte. Aber dann kam der Krieg.

Nachdem nun die Belgier konkrete Pläne entwickelt hatten, wurde man auch auf deutscher Seite rührig. So kam es Ende Februar 1950 zu einem Zusammenschluß der interessierten Kreise, die in Aachen den „Westland-Kanal-Verein e. V.“ gründeten. Ihm gehören an: Die Städte Aachen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Neuß und Rheydt; die Landkreise Aachen-Land, Erkelenz, Geilenkirchen-Heinsberg, Grevenbroich und Jülich; die Industrie- und Handelskammer der entsprechenden Bezirke; der Verein der Steinkohlenwerke des Aachener Bezirks.

Der Verein hatte sich vor allem die Aufgabe gestellt, eine Planung für die Linienführung des Kanals auch auf deutscher Seite ausarbeiten zu lassen. Er beauftragte damit Professoren der Technischen Hochschule in Aachen, die bei ihren Arbeiten weitgehend auf die Steinkohlenvorkommen des Wurmgebietes und die vorgelagerten Braunkohlenfelder Rücksicht nehmen mußten. So kam es zuerst zu einem Entwurf der in S-förmiger Linie von der Grenze zum Rhein bei Neuß führte. Sie hatte eine Länge von fast 89 Kilometern und sah vier Hebewerke und drei Schleusen vor. Ein zweites Projekt, das eine gradlinigere Trasse vorsieht, verkürzte die Strecke um rund zwölf Kilometer und sparte zwei Schleusen ein: Dieser Entwurf wurde den zuständigen Ministerien des Bundes und des Landes vorgelegt.