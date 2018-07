ES ENTHÄLT Beschreibungen von 69 deutschen Städten, davon 50 in der heutigen Bundesrepublik, darunter aber auch Städte wie Görlitz und Innsbruck und Bern.

ES GEFÄLLT weil hier die größte Historikerin unter den Dichtern – oder: die größte Dichterin unter den Historikern – eine ganz persönliche Art des Städteporträts entwickelt hat, die (vor dreißig Jahren entstanden) gewiß keinen Baedeker ersetzen kann (um so weniger, als der Verlag darauf verzichtet hat, die durch den Wandel der Zeit notwendigen Berichtigungen anzubringen), die jedoch zusätzlich zu einem Reisehandbuch dem Erlebnis deutscher Städte eine neue, kostbare Dimension hinzuzufügen vermag. Der geschmackvolle hellbraune Band, mit schönen alten Stichen illustriert, eignet sich daher vorzüglich als Reisebegleiter – ganz besonders wohl für Reisende, die sich, dem wehmütigen Zauber der Vergangenheit aufgeschlossen, gern von Erinnerungen tragen lassen. Was übrigens den Vorzug hat, daß das, was an ihnen physisch ist, währenddessen ruhig auch zu Hause bleiben kann. Solche Reisen erscheinen uns der Jahreszeit besonders angemessen. -a.f.