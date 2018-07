Inhalt Seite 1 — Alte Prozesse, alte Komödien – neue Inhalte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johannes Jacobi

Die Klassiker haben die Honneurs der Saisoneröffnung gemacht. Bevor sie wieder zu „festlichen“ Zwecken – bei Weihnachtspremieren – bemüht werden, ist auf den deutschen Bühnen fair play dem neuen Stück gegeben. Die meisten stammen aus dem Auslande, aber einige sprechen deutsche Zuschauer vom Thema her besonders an.

Scheinbar eine Parallele zu den Gerichtsverhandlungen gegen Funktionäre der NS-Konzentrationslager zieht „Der Andersonville-Prozeß“ des Amerikaners Saul Levitt: Es scheint sich um ein „Nürnberg“ aus dem Jahre 1865 zu handeln. Die nordamerikanischen Sieger im Sezessionskrieg stellen den Kommandanten des Gefangenenlagers von Andersonville vor ein Militärtribunal, weil in diesem skandalösen Lager der Südstaaten unter seiner Verantwortung von 41 000 Gefangenen 14 000 gestorben sind. Tatsächlich ist das Todesurteil ein Sieger-Verdikt, auf das der Prozeßverlauf keinen erkennbaren Einfluß nimm:.

Der amerikanische Autor empfindet sich selbst als „Teil des zeitgenössischen Weltgewissens und möchte mit seinem Stück „jene Bedeutung aufspüren, die im historischen Andersonville zwar latent, aber zur damaligen Zeit nicht offensichtlich erkennbar war.“ Der Ankläger im „Prozeß“ treibt seine bohrenden Fragen auf den Seelengrund des Angeklagten und macht ihm die moralische Verpflichtung zur Befehlsverweigerung klar.

Die „für den Autor entscheidende, zentrale Frage“ heißt, wie er selber erklärt: „Können diese Mächte (Regierungen, Kirchen, Gewerkschaften, die Armee) dem einzelnen endgültig die Verantwortung für alle sittlichen Entscheidungen abnehmen?“ Gegen die Skepsis des Verteidigers, ob der Mensch unter dem Zwange der Macht je anders als mit Kadavergehorsam reagieren werde, bekennt Levitts idealistischer Ankläger mit unerschütterlichem Optimismus: „Wir müssen es versuchen...“

Für die Noblesse des Amerikaners zeugt es, daß er ein Beispiel aus der eigenen Geschichte wählte, obwohl ihm Anschauungsmaterial aus deutschen Konzentrationslagern billiger zur Verfügung gestanden hätte. Eine Fehlzündung bei Aufführungen des „Andersonville-Prozesses“ in Deutschland ist nicht ausgeschlossen. Theaterbesucher, denen „die ganze Richtung“ nicht paßt, werden mit dem Finger auf Andersonville zeigen: Da sieht man ja, die waren auch nicht besser... Eine solche Reaktion wäre bedauerlich, denn das Stück betreibt Gewissensschärfung ohne Ansehen der Person.

Freilich reicht die dramatische Kraft des Autors nicht aus. Levitt bleibt in der Reportage von Historie stecken, deren Akten er interpretiert. Doch geschieht es zu direkt mit dem Blick über die Rampe ins Parkett. Durch einen dramaturgischen Hauptfehler fühlt sich der Zuschauer sogar in die Irre geführt. In einem Theater-Gerichtsverfahren erwartet man, daß Anwalt der Wahrheit der Verteidiger des Angeklagten ist. Levitts positive Figur ist jedoch der Staatsanwalt. Bei der deutschen Erstaufführung im Düsseldorfer Schauspielhaus gab es prompt einen Szenenapplaus just für den Verteidiger, dessen Funktion vom Publikum begreiflicherweise zunächst falsch eingeschätzt wurde.