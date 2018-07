–ge, Bremen

Als Bremen vor einigen Jahren das unter dicken Farbschichten verborgene, dem Kölner Stadtmaler Bartholomäus van Bruyn zugeschriebene prachtvolle Renaissancegemälde „Das salomonische Urteil“ in der Alten Halle des Rathauses wiedergeschenkt wurde, ahnte keiner der Restauratoren, daß der Hansestadt im Jahre 1960 ausgerechnet in dem profanen Streit um „billiges“ Benzin ein leibhaftiger Salomon erwachsen würde. Eben das aber ist jetzt zur Freude der Öffentlichkeit und insbesondere der Kraftfahrer in einem Berufungsverfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen geschehen. Der Mann, der hier so wacker in die Fußtapfen des ob seines Gerechtigkeitssinnes viel gepriesenen Königs von Israel trat, heißt Friedrich Kornblum.

Dieser erfahrene Richter – als Senatspräsident mit den Tücken zivilrechtlicher Auseinandersetzungen wohlvertraut – leitete die Verhandlung in dem Berufungsverfahren um des bremischen DGB-Vorsitzenden Richard Boljahn billige Benzinquellen. Die Frankfurter „Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs“ hatte vor einigen Monaten gegen Boljahns „Verein für wirtschaftliches Kraftfahren“ und die mit ihm vertraglich verbundene „Bremer Garagen-Tank-Gesellschaft“ eine einstweilige Anordnung erwirkt, die den Verkauf von Markenbenzin zum Preis von 54,5 Pfennig – also 5,5 Pfennig billiger als an anderen Tankstellen – verhindern sollte.

Obwohl Boljahn und seine Kampfgefährten diese Anordnung „unterliefen“‚ indem die Garagen-Tank-Gesellschaft den billigen Treibstoff fortan nur noch an Vereinsmitglieder verkaufte, legten sie sofort Berufung ein, um ein Grundsatzurteil zu erwirken. Darum, oder vielmehr um Aufhebung der einstweiligen Anordnung, ging es nun dieser Tage beim Hanseatischen Oberlandesgericht.

Vor dichtbesetzten Zuhörerbänken rechneten sich die mit rethorischem Florett fechtenden Anwälte der Prozeßparteien wiederum die vermeintlichen oder tatsächlichen Sünden ihrer Mandanten vor. Alle auch noch so vagen Möglichkeiten zu einer gütlichen Einigung drohten in einem Wust gegenseitiger Beschuldigungen und juristischer Spitzfindigkeiten unterzugehen – bis sich Senatspräsident Kornblum einschaltete. Seiner zwingenden Logik und seinen Argumenten konnte sich niemand entziehen.

Beide Parteien wollen, so etwa sagte er, laut Satzung gemeinnützig tätig sein, zielen also mit ihrer Arbeit in die gleiche Richtung. Was hindert sie, das in der Praxis zu demonstrieren? Schon das Bremer Landgericht habe festgestellt, die Absichten des Vereins für wirtschaftliches Kraftfahrer, dem Kraftfahrer billiges Benzin zu verschaffen, seien zu bejahen.

Kornblum zu dem Vertreter der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs: „Sie haben seinerzeit dem Verein geschrieben: Was ihr macht, ist verboten und falsch. Warum wiesen Sie nicht gleich darauf hin, wie es richtig gemacht werden müßte?“

Dieses geduldige, durch Kreuz- und Querfragen unterbrochene „Zureden“ zeitigte verhältnismäßig schnell den gewünschten Erfolg: Auf Vorschlag des Gerichts erklärten sich sowohl der Verein als auch die Zentrale zu einer friedlichen Beilegung ihres Streits bereit. Sie soll am 8. Dezember versucht werden – in Gegenwart des Richterkollegiums. „Sonst einigen wir uns doch nicht“, meinte einer der Anwälte.