Inhalt Seite 1 — Brief der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heinz Michaels: „Kommiß auf Raten“, ZEIT Nr. 42

Sehr erfreulich ist, daß Ihre Zeitung an das Problem des heutigen Kommiß’ herangeht.

Wer die „Salami-Taktik“ in Abrede stellt, mit der in manchen Einheiten dem alten „Kommißgeist“ wieder auf die Beine geholfen werden soll, ist dumm oder böswillig. Dies geschieht auf altbewährte Art und Weise; man versucht eben einmal beispielsweise den Formaldienst zackiger zu gestalten: „Im Laufschritt – Marsch, Marsch! – Volle Deckung! – Sprung auf – Marsch, Marsch!“ usw.

Ein anderes Beispiel: Läßt ein Unteroffizier ihm unterstellte Soldaten wegen Kicherns im Glied volle Deckung nehmen, indem er schreit: „Atomblitz über X-Dorf!“, so scheiden sich die armseligen Staatsbürger in Uniform“ in zwei Gruppen. Die einen sagen sich: Maul halten; sofern wir murren, macht der Unteroffizier Meldung. Alsdann wird der Chef eine Dienstplanänderung verfügen – beileibe keine Strafmaßnahme, denn der nun angesetzte Infanteriegefechtsdienst dient ausschließlich zu Ausbildungszwecken. So sprechen die einen. Die anderen sind nicht vorhanden.

Ein drittes Beispiel mag die Lage verdeutlichen: Als die katholische Gemeinde eine Prozession durch die Straßen der Stadt veranstaltete, sollte auch eine Abordnung der Bundeswehr teilnehmen – offiziell „Öffentlichkeitsarbeit“ genannt. Aus diesem Anlaß wurde in einer Einheit gefragt, wer sich freiwillig beteiligen wolle. Nachdem sich lediglich acht Soldaten gemeldet hatten, kam der Befehl: „Katholiken rechts raus!“ Der Spieß zählte bis zwölf ab, der Rest durfte wieder eintreten. Die gewünschten zwanzig Teilnehmer konnten gemeldet werden. Das Schönste kam erst noch: Da nur ein katholischer Unteroffizier als Dienstaufsicht aufzutreiben war, bestimmte man kurzerhand einen evangelischen zu seinem Helfer.

Glaubt etwa jemand, einer habe aufbegehrt? Wozu denn auch? Der Rest des Tages war doch dienstfrei. Als Belohnung für seinen Mut hätte der Betreffende höchstens des öfteren liebreizenden Beschäftigungen wie U.v.D., G.v.D. oder Feuerwache nachgehen dürfen. Wer wäre derart verrückt, sich seiner Freizeit so leichtfertig zu begeben? Den Staatsbürger in Uniform“ gibt es wahrlich „nur im Fernsehen“; vielleicht noch in der Einheit des mutigen Grafen Baudissin. Es wäre berechtigter, den heutigen Soldaten „Untertan mit einigen Bürgerrechten“ zu nennen.

Wir dürfen unterdessen nicht vergessen, daß die Bundeswehr in ihrer gegenwärtigen Gestalt tatsächlich mit Aufbauschwierigkeiten wird kämpfen müssen. Dieser Kampf wird enden, wenn sie ihre endgültige Form gefunden hat. Die Tendenz zeigt rückwärts.