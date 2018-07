Sind Münzen zu teuer?

Kann Ihre Wirtschaftsredaktion mir vielleicht mitteilen, ob antike Münzen mit ihren Schätzpreisen in Auktionskatalogen und solche Münzen auf Versteigerungen heute nicht stark überbewertet werden? S. A., Merzig.

Antwort: Ihre Frage läßt sich weder mit ja noch mit nein beantworten, weil es keinen absoluten Wertmaßstab für Sammler-Münzen gibt. Bei Goldmünzen kann man vielleicht vom Goldgewicht der Münze ausgehen, aber bei Silber- und Kupfermünzen wäre sinnlos, vom Metallgewicht ausgehen zu wollen. Bei Sammlerstücken – genau so ist es bei Briefmarken – wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Es nützt nichts, wenn man selbst glaubt, daß diese oder jene Münze überbezahlt wird. Wenn zu den hohen Preisen gekauft wird, dann sind sie eben gerechtfertigt.

Eine andere Frage ist, ob Münzen angesichts der heutigen Preise auch eine gute Kapitalanlage darstellen. In Notzeiten – so war es jedenfalls in der Vergangenheit – sinkt die Nachfrage nach Sammlerstücken begreiflicherweise und die Preise fallen. Wer Goldmünzen aus Anlagegründen erwirbt, muß deshalb danach trachten, für sein Geld Stücke zu bekommen, die erstens marktgängig (also allgemein bekannt sind) und zweitens dem reinen Goldwert noch ziemlich nahe liegen.