Trotz eines „Überhanges“ an Lehrstellen bleiben viele Träume unerfüllt

Laute Klage wird schon seit Jahren über den immer schlimmer werdenden Lehrlingsmangel geführt. Eindrucksvolle Zahlen über unbesetzte Ausbildungsstellen jagen einander. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der Berufsberatung (für die Bundesrepublik) melden für das Ende des letzten Beratungsjahres einen Rekord von noch 170 000 unbesetzten Ausbildungsstellen.

Das ist eine imponierende Ziffer, besonders, wenn man sich vor Augen hält, daß im Verlauf des Beratungsjahres nur 615 000 Jugendliche aus allgemeinbildenden Schulen entlassen wurden – viel weniger übrigens, als die Statistiker einige Jähre zuvor vorausberechnet hatten. Weniger Schulabgänger waren es, weil mit jedem Jahr wirtschaftlicher Blüte immer mehr Jungen und Mädchen auf die mittleren und höheren Schulen überwechseln und dann eben nicht als Vierzehnjährige entlassen werden.

Die Anziehungskraft der handwerklichen Berufe ist seit 1950 deutlich zurückgegangen. Zwei Drittel aller Ausbildungsstellen im Handverk könnten im Berichtsjahr nicht besetzt werden. Dafür haben die Bereiche der „Büro“-Berufe und – durch die größere Zahl von Schulabgängern aus mittleren und höheren Schulen – die akademischen Berufe“ erheblich an Interesse gewonnen. Dennoch liegen – der Häufigkeit der Berufswünsche nach – die handwerklichen Berufe mit 30 Von jeweils 100 Interessenten immer noch an der Spitze. Auch heute noch wird der berufliche Nachwuchs überwiegend im Handwerk ausgebildet, wenn auch nach Abschluß der Lehre viele dieser jungen Leute in die Industrie abwandern.

Der starke Rückgang des Interesses für handwerkliche Berufe geht zum größten Teil zu Lasten einiger weniger Sparten. Vor allem in den weniger begehrten Handwerksberufen wirbt man deshalb unter dem Druck der Situation auch Volksschüler, die das Ziel der Schule nicht erreicht hatten, oder Hilfsschüler an.

Wünsche und Chancen

Immer weniger gefragt sind die Berufe Herrenschneider und Schuhmacher, Bäcker und Fleischer, Maurer, Zimmerer sowie Bau- und Möbeltischler. Es sind heute vorwiegend die „technisch ausgerichteten“ Berufe, wie z. B. der Beruf des Kraftfahrzeughandwerkers oder des Elektroinstallateurs, von denen sich die Jugendlichen angezogen fühlen. Interessant erscheinen den Schulabgängern Arbeiten an oder mit Maschinen, Apparaten, Instrumenten oder anderen „technischen Einrichtungen“. Bemerkenswert ist, daß sich unter den mehr als 5000mal genannten Berufen im genannten Beratungsjahr erstmals der des Lehrers befindet. Die besseren Bezüge scheinen hier das Aktivum „Sicherheit“ erheblich aufgewertet zu haben. Bei den Mädchen wollten sogar mehr als 10 000 den Beruf der Lehrerin ergreifen.