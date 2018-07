Inhalt Seite 1 — Erzbischof wider Willen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anouilhs „Becket“ mobilisiert die Wiener „Burg“

Von O. F. Beer

Das Burgtheater hatte all seinen Glanz aufgeboten: nicht nur den Glanz eines Ensembles, bei dem sich auch die vielen kleineren Rollen noch mit guten Darstellern besetzen lassen, sondern auch alle Subtilitäten der Maschinerie. Diese Theater-Maschinerie hatte man zwar beim Neubau des Hauses im Jahre 1955 aufs großzügigste ausgestattet, bis heute aber noch kaum richtig eingesetzt.

Die 23 Bilder des neuen Anouilh, „Becket“, mit ihren offenen Verwandlungen, durch die Luft schwebenden Kathedralen und aus der Versenkung auftauchenden Segelschiffen samt stürmischer See boten für das Repräsentieren technischer Möglichkeiten hinreichend Gelegenheit.

Dies ist nicht der neue Boulevardier Anouilh, der die „Colombe“ schrieb, eher der Autor der „Alouette“. Dramatischer Vorwand ist die lebenslange Männerfreundschaft zwischen Thomas Becket und König Heinrich II., zwischen dem weltläufigen Elegant und dem plumpen, seiner Faszination erliegenden Monarchen. Sie machen gemeinsame Sache bei Frauen, beim Wein, auf der Jagd und in der Politik.

Da kommt der bauernschlaue König auf den Einfall, seinen mondänen Freund und Kanzler wider dessen Willen zum Erzbischof zu machen. Das Amt nimmt von dem Menschen Besitz. Der Dandy von einst greift die Askese auf wie eine neue faszinierende Rolle. Die „Versuchung der Heiligkeit“ tritt an ihn heran, und er stellt sich ihr mit all der Glut, die sein Wesen auszeichnet, wird zum Widersacher des Königs und passionierten Anwalt kirchlicher Machtansprüche.

Aus der Freundschaft wird eine Haßliebe, in der die Enttäuschung des Königs anklingt, daß der Zechkumpan von einst die Liebe zu Gott vorgezogen hat. Becket flieht, verzichtet auf das Amt, um einfacher Priester zu werden – eine Geste, die in einer köstlichen Szene am päpstlichen Hof mit den Worten interpretiert wird: „Der Ehrgeiz dieses Mannes ist unersättlich.“ Becket kehrt zurück, und das Ende ist der „Mord im Dom“. Der vereinsamte Monarch schließt seinen postumen Frieden mit dem unbequemen Heiligen und verbindet dies mit einem letzten, endgültigen politischen Schachzug.