Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen deren Gesellschafter deutsche Banken und Bankiers unter Führung der Deutschen Bank sind, legt den Geschäftsbericht 1959/1960 für die beiden von ihr verwalteten FondsInvesta und Intervest vor. Für die Gesellschaft war das am 30. September 1960 abgelaufene Geschäftsjahr nicht übermäßig günstig. Bei Investa – einem Fonds deutscher Aktienwerte – ist die Zahl der Zertifikate um etwa 5 vH gestiegen, bei Intervest – einem Fonds ausländischer Aktienwerte – blieb der Zertifikatsbestand in etwa stabil. Er zeigt nur eine minimale Zunahme. Ganz anders sieht sich das Geschäftsjahr für die Zertifikatsbesitzer selbst an. Bei Investa hat sich, der Ausgabepreis, und damit der Wert der Zertifikate, erheblich, nämlich von 127 DM auf 183 DM erhöht. Bei Intervest war der Anstieg von 89 auf 96 DM geringer.

Für die Fondsverwaltung war es nicht ganz einfach, aus der Aktienhausse die rechten Folgerungen für die Ausschüttung zu ziehen. Vielfach besteht der Wunsch, an der günstigen Börsensituation nicht nur durch eine Vermögenserhöhung, sondern auch durch verwertete Bezugsrechte heranzuziehen. Insgesamt wurden 1959/1960 aus dieser Quelle bei Investa 3,60 DM gegen 1,97 DM im Vorjahr beansprucht. Das ergab so eine Ausschüttung von 7 DM gegen 5 DM im Vorjahr. Bei Intervest, wo insgesamt. für 16 Monate (es kommt ein Rumpfgeschäftsjahr hinzu) 4,50 DM ausgeschüttet werden, beträgt der Anteil der realisierten Vermögenswerte etwa 40 vH gegenüber 50 vH bei Investa.

Bei der Fondsverwaltung hat man sich Gedanken darüber gemacht, weshalb das Interesse an Investmentzertifikaten nachgelassen hat. Offenbar ist dies darauf zurückzuführen, daß das am Aktienbesitz interessierte Publikum in der Hausse einzelne Aktien bevorzugt, weil es sich von ihnen bessere Kursgewinne verspricht. Das Fondsvermögen ist hingegen so gemischt, daß es, in etwa das allgemeine Aktienkursniveau widerspiegelt, Schwerpunkte – die immer einen spekulativen Charakter tragen – werden weitgehend vermieden. Dies schließt nicht aus, daß Aktien mit Entwicklungschancen bevorzugt, andere aber völlig abgestoßen werden. Umgekehrt werden Aktien ganzer Wirtschaftszweige, bei Intervest auch die ganzer Länder, ohne zwingenden Grund nicht deshalb abstoßen, weil diese Gruppen zur Zeit im Schatten der Entwicklung stehen.

Ähnliches gilt für die Aufnahme von Obligationen. Nach den Vertragsbestimmungen können 15 vH des Fondsvermögens in festverzinslichen Werten angelegt werden. Das ist bisher, um den Charakter, eines Aktienfonds zu wahren, nicht geschehen. Künftig will man allerdings aus Gründen der Ertragsverbesserung mehr Obligationen in das Fondsvermögen aufnehmen. Weiter sieht, die Verwaltung auf ein gutes Polster an baren Mitteln. Es verschafft ihr eine gerade in diesen Tagen wünschenswerte Manövrierfreiheit. Es liegt nicht im Sinne einer guten Anlagepolitik, sich der Gefahr auszusetzen, Aktien verkaufen zu müssen, nur weil einzelne Zertifikatsbesitzer ihre Anteile zurückgeben. Das müßte eventuelle, Baissetendenzen an der Börse verstärken.

Zu erwähnen ist schließlich noch, daß die Zertifikate als Folge der Kurssteigerung „zu schwer“ geworden sind. Es fällt manchem Sparer nicht leicht, zu den derzeitigen Abgabesätzen regelmäßig ein Zertifikat zu erwerben. Deshalb wird bei Investa ein neuer Split durchgeführt. W. R.