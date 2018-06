Halbstarke heißen sie in Deutschland, teddyboys in England, hoodlums in den USA; oder um einen Grad intellektueller, „angry young men“ in England, beatniks in Amerika: – insgesamt zu definieren als Suchende, Aufsässige, Unruhige, auch Vernachlässigte, auch Verwahrloste – junge Menschen aller Intelligenzstufen, deren Seelen in Gärung geraten.