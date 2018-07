Einige sind mit ziemlicher Sicherheit von vornherein „Spitzenreiter“, weil ihre Verfasser Beliebtheit genießen, andere können es werden. Und doch ist es merkwürdig, daß diese Stars des Leihbuchhandels gleichsam unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu einem internen Bestseller werden. Ihre Autoren verbergen sich hinter einem Pseudonym; sie schaffen keine Kunst, die dauert, sie fabrizieren Konsumware, die eines Tages verschwindet: weil sie verbraucht ist. Und da es am Hunger der Lesenden – der Appetit kommt beim Essen – nicht mangelt, werden Liebesromane, Wildwestromane, Kriminalromane, Sittenromane wie Genußmittel produziert. Die Rezepte sind immer dieselben, die Variationen der ewig gleichen Themen dürftig – und offenbar kaum nötig. Wie die Subskription auf wissenschaftliche Werke Druck und Absatz halbwegs sichert, kann der Lieferant primitiver Gebrauchsliteratur eine ziemlich sichere Auflage kalkulieren. Er vermeidet bewußt das Risiko des freien Angebots, das der Nachfrage im Buchhandel ausgeliefert ist.

Ein Leihbuch hat eine Auflage von höchstens achtzehnhundert bis zweitausend Exemplaren; im besten Falle sind es zweieinhalbtausend – wenn der Autor ein sogenannter „Erfolgsschriftsteller“ ist. Der Mitinhaber und Verleger einer solchen Firma hat aber neben diesen Aufgaben noch seine persönlichen – Ambitionen. Er schreibt auch, und er ist kein Anfänger auf dem Gebiet. Vielleicht hatte er es satt, nur die – oft mangelhaften – Manuskripte zu korrigieren und sich darüber zu ärgern. Man weiß es nicht. Wie dem auch sei: Seine Bücher verkaufen sich. Er ist ein gefragter Autor. Nur in einer Hinsicht hat er Pech mit seinen Werken – vielleicht ist seine Phantasie daran schuld –: Seine Bücher, es sind etwa zehn bis zwölf, fallen alle unter die Paragraphen des Schmutz- und Schundgesetzes. Wir zitieren aus einem Leihbuch:

„Sie hatte Henri nicht gehört, erschrak aber gar nicht, als sich seine Hände auf ihre Schultern legten. Es war wohl immer so, wenn man sich liebt, daß man einander nahe blieb. Sie neigte ihren Kopf nach hinten, bis sie sein Gesicht in ihrem Haar spürte. Seine Hände wurden so grausam hart... und seine Lippen waren so heiß, als sie sich auf ihren Hals schmiegten.

„Josephine...“

„Ja, Henri... ich möchte, daß du mir nicht vorwerfen kannst, ich habe mein Versprechen gebrochen...“ Es schien sich alles um sie her zu drehen. Vielleicht war es wirklich so; denn seine Lippen umschlossen die ihren. Seine Hände in ihrem Rücken zogen sie zu ihm ... Sie konnte nicht mehr denken. Alles – Madame Hortecoux, das furchtbare Geschehen, das Gefängnis, das unsagbare Glück, ihn wieder frei zu wissen – ertrank in dem Rausch ihrer übergroßen Liebe. Sie fühlte sich aufgehoben und irgendwo niedergelegt.

Die Hast seiner Finger, der Sturm seiner Küsse... „Henri!“, schrie sie erschreckt und drängte ...“

Wir saßen dem Autor und Verleger in seinem kleinen gepflegten Büro gegenüber. Man hatte uns gesagt, wir müßten Cognac mit ihm trinken, dann sage er alles.“ Wir tranken Cognac. Gesagt hat er uns dennoch nicht viel, nur: „Ich kann natürlich verstehen, wenn Sie als gebildete Leute geistig hochstehende Sachen lesen. Aber vergessen Sie eins nicht: Wir haben das Volk überhaupt erst zum Lesen gebracht. Und die Masse will nur das Simpelste. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Durch unseren unermüdlichen Einsatz und die fortwährende Überarbeitung der Manuskripte haben wir das Leserniveau gehoben, daß jetzt eine literarische Mittelklasse bevorzugt wird.“