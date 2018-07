b. k., Berlin

In der Sowjetzone haben die sogenannten Richterwahlen begonnen. In öffentlicher Sitzung werden von den örtlichen Volksvertretungen in den Städten, Kreisen und Bezirken mehr als tausend Richter für die Dauer von drei Jahren bestellt: 730 Richter für die Kreisgerichte, 190 für die Bezirksgerichte, 70 für die Stadtbezirksgerichte und 25 für das Ostberliner Stadtgericht.

Diese Richterwahl ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Sowjetisierung des öffentlichen Lebens in der Sowjetzone. Schon in den ersten Besatzungsmonaten des Jahres 1945 hatten die sowjetischen Kontrolloffiziere dafür gesorgt, daß die Gerichte im Sinne Lenins „Teil der einheitlichen Staatsmacht“ wurden, und das Justizministerium der Sowjetzone unter Leitung von Frau Benjamin ist später keinen Schritt von dem vorgezeichneten Wege abgewichen.

So wurde nach sowjetischem Vorbild ein zentraler Wahlausschuß gebildet, dem unter Vorsitz des Justizministers Vertreter des Nationalrats der Nationalen Front, des FDGB-Bundesvorstandes und des Ständigen Ausschusses der Volkskammer für die örtlichen Volksvertretungen angehörten und der die Aufgabe hatte, die Liste der Kandidaten aufzustellen. Der Katalog der beteiligten Institutionen sollte eine breitere demokratische Basis vortäuschen, während in Wirklichkeit die Auswahl der Kandidaten in den Händen ganz weniger Funktionäre lag. Die Mehrzahl der Anwärter auf das Richteramt, die seit dem 1. September dieses Jahres „in Betrieben, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in den Wohnbezirken der Städte und in den Dörfern“ unterwegs waren, um sich vorzustellen, waren bereits amtierende Richter.

Ulbrichts eifrige Funktionäre haben das sowjetische Vorbild bis ins Detail getreu nachgeahmt. Sogar der Anteil der Frauen in der Richterschaft stimmt auf die Prozentzahl genau überein. Für die Rechtsprechung in der Sowjetzone bedeutet die parlamentarische Farce der Richterwahl nur eine Bestätigung der Tatsache, daß der Richter hier – wie überall in den Volksdemokratien – lediglich ein Funktionär der Exekutive ist.