Inhalt Seite 1 — Verlochtes Schriftgut Seite 2 Auf einer Seite lesen

pk, Hannover

Da hatte ein niedersächsischer Beamter eine Idee. Und er hatte, amtiert er doch an hoher Stelle in einer zentralen Behörde, darüber hinaus auch die Möglichkeit, diese Idee in die Tat umzusetzen. Er verfügte, einige Dienststellen seines Hauses hätten ab sofort versuchsweise mit bereits vorgelochten Schreibbogen zu arbeiten, denn offenbar sei das spätere Lochen der Bogen eine Komplizierung der Behördenarbeit und somit unnütze Vergeudung von Kraft und Dienstzeit.

Leider lag kein statistischer Bericht darüber vor, wieviel Prozent eines normalen Etatjahres mit lästigem Lochen verbracht wurden. Jedoch am Ende der vorgelochten Versuchszeit konnte man jetzt einen (bereits gelochten) Bericht lesen.

„Bei der Verlockung des Schriftgutes...“ seien u. a. folgende Erfahrungen gesammelt worden:

„1. Es haben sich durch die Verlockung der Eingänge keine Nachteile ergeben. Es sind keine Eingänge gelocht worden, die nicht hätten gelocht werden dürfen. In diesem Punkt hat die Registratur besondere Sorgfalt walten lassen und in allen Zweifelsfragen Rückfrage gehalten.“

„2. Für den Sachbearbeiter ist es angenehm, nicht selbst lochen zu brauchen. Dabei kann aber nicht übersehen werden, daß die Arbeit des Lochens an anderer Stelle erfolgt, wenn das Papier nicht in vorgelochter Form eingekauft wird... Beim Einordnen des Schriftguts verschiedenen Formats sind gewisse Unebenheiten dadurch aufgetreten, daß die Papierformate von den Herstellern nicht genau eingehalten werden... Außerdem ist eine nochmalige Lochung erforderlich, wenn vorgelochte Bogen verschiedenen Formats durch Heftklammern zu einem Gesamtvorgang zusammengefaßt werden sollen...“

„3. Die Kanzlei vermeidet es mit lobenswerter Sorgfalt, auf der Rückseite eines Entwurfs den Heftrand zu beschreiben...“