Aus der Verbindung von Wissenschaft und Publizistik ist ein Kind entsprossen, zu dem, sich beide Eltern nicht recht bekennen mögen: die „Populärwissenschaft“ – schon der Name ist ein Naserümpfen wert – bei uns bis auf den heutigen Tag ein Seiltanzen über dem Abgrund der Vulgärwissenschaft. Wenn man bedenkt, daß eilfertige Schreiber durchaus seriöser Zeitungen auf Grund der neuen Münchner Chlorophyll-Synthese alsogleich Marmorsteinbrüche in Traubenzucker verwandelt wissen wollten ...

Goethe schätzte, nicht unbedingt immer zu Recht, den Naturforscher generell höher ein als den Literaten und verwandte auf die Anteilnahme an den Forschungsergebnissen seiner Tage bisweilen mehr Zeit als auf Politik und Literatur. Der in unserem Jahrhundert eingetretene Kontaktverlust der Gebildeten aller Stände mag auch auf Spezialisten-Hybris, auf die Ausweitung der Wissensgebiete und den soziologisch bedingten Bildungsverfall zurückzuführen sein – er ist aber doch in erster Linie eine Frucht „der pädagogischen Geistesarmut unserer Zeit“, mit Nietzsche zu sprechen.

Am besten steht es noch um die Populärphysik, die in Rowohlts Enzyklopädie schon in fünf ausgezeichneten Bändchen ihren Niederschlag gefunden hat. Daß in den über hundert Bänden dieser Reihe noch kein Chemiker zu Worte kam, liegt – wie ich befürchten muß – weniger an Rowohlts Trägheit als an der Chemie.

Solchem Mangel abzuhelfen, kommt das „populärchemische“ Oeuvre

„Chemie heute“, eine Vortragsfolge, herausgegeben von Burkhard Freudenfeld; C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München; 156 Seiten, 7,80 DM

gerade recht. Hier ist eine Reihe von Vorträgen zusammengestellt, die Münchener Professoren von Weltrang im Bayerischen Rundfunk gehalten haben. Als einzig Berufene äußern sich die höchsten Exponenten der – noch gibt es sie! – akademischen Einheit von Forschung und Lehre zum heutigen Stand der chemischen Wissenschaft.

Bisweilen spürt man in dem Buch die Unsicherheit der Autoren bezüglich dessen, was sie ihren Lesern „zumuten“ dürfen, obwohl ein übersichtlicher Index am Schluß alle nötigen Erläuterungen zu den wenigen unvermeidlichen Fachausdrücken gibt. Denn da fängt die Misere an: Der gebildete Laie beherrscht selbst die fundamentalsten naturwissenschaftlichen Vokabeln nicht – wo auch hätte er sie lernen sollen? In der Schule offenbar nicht; naturwissenschaftliches Denken bezieht man nicht aus unsrer Schule: Wer sich heute als Chemie-Student einschreibt, der ist entweder ein Bastei-Fanatiker, oder er hat läuten hören, daß man damit viel verdienen kann, oder beides.

„Chemie heute“ gehört in den höheren Schulunterricht; nicht zum Auswendiglernen: zum Diskutieren, zum Mitdenken. Wer daraus zum Chemie-Studium hinfindet, hat die Liebe zur Sache, mehr noch: zum Geist der Sache. Aber auch jedem andern kann der pragmatische Exkurs in die Eschatologie (Was ist Materie? Was ist Leben?) zu denken geben. P. He.