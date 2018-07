Heinrich Plett, Vorstandsvorsitzender der gewerkschaftseigenen Unternehmergruppe „Neue Heimat“ (größte Gruppe auf dem Gebiet des Wohnungsbaus in der Bundesrepublik – Anteil etwa 3 bis 4 vH), ist mit einem zweifellos recht interessanten Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten: Mit deutschem Kapital Wohnungen im Ausland bauen!

Einzelheiten seines Planes: Gründung gemeinschaftlichen deutsch-ausländischer Gesellschaften, die in der Bundesrepublik Kapital aufnehmen und es im Ausland dem Wohnungsbau zuführen. Ein Emissionsinstitut soll das Kapital durch den Verkauf von Pfandbriefen aufbringen. Zur Sicherung gegen politische und Währungsrisiken muß es mit einer Bundesgarantie ausgestattet werden. Mit den interessierten ausländischen Behörden ist die Rentabilität der Wohnungen (notfalls über Zinszuschüsse) sicherzustellen.

Was soll mit diesem Plan erreicht werden? Plett bezeichnete ihn als einen Vorschlag zur Konjunktur-Dämpfung, wobei er richtig davon ausgeht, daß die Devisenüberschüsse am zweckmäßigsten durch einen forcierten Kapitalexport beseitigt werden sollten. Der Bau von Wohnungen mit deutschem Geld im Ausland hat dabei den Vorteil, daß nur ein geringer Teil dieses Kapitals in die Bundesrepublik zurückfließt, denn die Wohnungen sollen im Ausland mit den dort brachliegenden Kapazitäten und weitgehend mit heimischem Material errichtet werden. Das ist volkswirtschaftlich richtig, entspricht aber nicht den mehr oder weniger geheimen Wünschen vieler Industriebetriebe, die sich von einer stärkeren deutschen Kapitalausfuhr eine Sicherung Ihres Exportgeschäfts erhoffen.

Die „Neue Heimat“ ist dringend an einer Konjunktur-Beruhigung interessiert. Sie möchte möglichst billiges Baugeld, also einen niedrigeren Kapitalmarktzins, um ihrer sozialpolitischen Zielsetzung, Wohnungen zu tragbaren Mieten für breite Bevölkerungskreise zu schaffen, nachkommen zu können. Die „Neue Heimat“ hat deshalb den begreiflichen Wunsch, daß die Bundesbank so schnell wie möglich ihre Restriktionspolitik beendet.

Wie Heinrich Plett auf einer Pressekonferenz sagte, sei die Bundesbank diesen Plänen keinesfalls abgeneigt. Wenig Gegenliebe hätte er dagegen bei den politischen Instanzen (also im 3undeswohnungsbauministerium) gefunden. Das ist nicht verwunderlich, wenn man sich die Entrüstung der immer noch zahlreichen Wohnungssuchenden vorstellt, wenn sie erfahren, daß mit Hilfe der Bundesregierung (Bundesgarantie!) Wohnungen im Ausland gebaut werden sollen, während sie sich selbst noch ungenügend untergebracht fühlen. Obwohl – und das muß hervor gehoben werden – beide Probleme nicht miteinander zu vermengen sind. Der deutsche Wohnungsbau leidet zur Zeit weniger an einem echten Kapitalmangel, sondern unter den Überhitzungserscheinungen in der Hochbauwirtschaft. Sie sind es letzten Endes gewesen, welche die Bundesbank zur Zinsheraufsetzung (mit dem deutlichen Ziel: Drosselung der Baukonjunktur) veranlaßt haben. Die Gedankenverbindung, über die Kapitalausfuhr (Wohnungsbau im Ausland) einen Beitrag zur Konjunktur-Dämpfung zu erreichen und damit beizutragen, daß der Wohnungsbau im Inland wieder freiere Fahrt erhält, wird für den Normalwähler zu hoch sein. Aber nicht nur für ihn, sondern offensichtlich auch für Pletts gewerkschaftliche Freunde, denn die „Neue Heimat“ erklärte ausdrücklich, daß sie sich selbst an solchen Plänen vorerst nicht beteiligen wird. Das hat sie allerdings nicht daran gehindert, bereits weitgehende Untersuchungen über die Wohnungsbauverhältnisse im Ausland anzustellen, gerade im Hinblick auf die Realisierbarkeit der von ihr zur Debatte gestellten Projekte.

Als Bauunternehmen erster Größenordnung denkt die „Neue Heimat“ natürlich weit voraus. Gemeinschaftsprojekte entstehen auch nicht von heute auf morgen, zumal, wenn staatliche Organe Hilfestellung leisten müssen. Aber in drei bis vier Jahren (unter der Voraussetzung, daß jährlich etwa 500 000 Wohnungen errichtet werden) ist der Nachholbedarf im bundesdeutschen Wohnungsbau befriedigt. Für die Zeit danach braucht die „Neue Heimat“ – genau wie alle anderen großen Wohnungsbauunternehmen – ein Betätigungsfeld. Es könnte im Ausland liegen... K. W.