Die ‚,Auch-Büchereien“, untersucht von Heinz Stuck mann und Nina Grunenberg

Der Laden in der Vorortstraße hat seinesgleichen überall, in Großstädten ebenso wie in Kleinstädten und in Dörfern. Aber sein Neonschild über dem Schaufenster, „Zigarren-Kroppke“, sagt wenig aus über das, was dahintersteckt. Es ist eine von ungefähr siebzehntausend „Auch-Leihbüchereien“, die es in der Bundesrepublik neben rund viertausend hauptberuflich betriebenen Privatbüchereien gibt. Diesen zusammen über zwanzigtausend Leihbüchereien stehen nur knapp elftausend Volksbüchereien gegenüber. Die Seufzer des „Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen“ werden vorläufig noch nicht verklingen: Nur in dreißig von hundert Landgemeinden gibt es eine Volksbücherei, aber in nahezu sechzig von hundert Dörfern existieren zumindest „Auch-Büchereien“ in Tabakläden, beim Schuhmacher, beim Friseur, in Lebensmittel- und Schreibwarengeschäften. Es ist nicht das Bedürfnis, sich zu informieren, nicht der Drang, sich zu bilden, nie die Lust, sich an einem guten Stil zu weiden und den Geist bewußt genießen zu lassen – die treuen Kunden dieser eigentümlichen Gemischtwarenhandlungen erwarten von ihrer Lektüre die stimulierende Wirkung einer Droge, die betäubt, anregt – und Wünsche weckt, deren Erfüllung zum Inhalt von Träumen wird. Die Zahl dieser Auch-Büchereien wächst immer noch stetig – eine Erscheinung, die zur Untersuchung herausfordert.

Auf dem Schaufenster jenes Ladens, den Herr Kroppke betreibt, steht in weißer Schrift „Das gute Leihbuch von Zigarren-Kroppke“. Drinnen hängt, ein wenig tiefer, eine grüne Papptafel: „Toto-Annahme“. In der Auslage links stehen Zigarrenkisten von „Handelsgold“ bis „Konrad Adenauer“, rechts türmt sich Leihbuch-Literatur:

„Zwei Seelen in einer Brust“

„Die Klostermauer trennte sie“

„Ein Fluch erfüllt sich“

„Warum starb Olandaf“