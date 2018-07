In den Jahren 1928 bis 1959 ist in der UdSSR eine 90bändige Tolstoi-Ausgabe erschienen. 45 Bände enthalten das literarische Werk, 13 seine Tage- und Notizbücher, 31 seine Briefe, der letzte ist ein Ergänzungsband. Zu Tolstois 50. Todestag am 20. November sollen eine 20bändige Ausgabe ausgewählter Werke (in einer Auflage von 300 000 Exemplaren) und etwa 49 Ausgaben einzelner Werke erscheinen. Außerdem werden vorbereitet: Akademiesitzungen, Vorlesungen, Konferenzen, Rundfunksendungen, Fernsehübertragungen. Dazu gibt es ein Tolstoi-Theater-Festival. K. H.