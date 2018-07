Der Aufsichtsrat der Phoenix-Rheinrohr AG, Düsseldorf, hat erwartungsgemäß beschlossen, für das Geschäftsjahr 1959/60 eine Dividende von 12 (10) vH zu verteilen.

In eine unangenehme Situation sind alle Käufer von Shares der International Land und Development Corporation, Nassau (Bahama), geraten. (Siehe ZEIT vom 11. 11. 1960 – Gespräche am Bankschalter). Wie wir erfahren, hat nämlich das Institute of Investment and Research S. A., Lausanne, den bisher durchgeführten Rückkauf von Shares von Land und Development eingestellt. Investment and Research hatte die Shares bislang empfohlen.

Vertrauen Sie Ihr Geld nur solchen Leuten an, die Sie entweder persönlich kennen oder von denen Sie einwandfreie Auskünfte erhalten haben. Wir werden auf folgenden Fall aufmerksam gemacht: Ein Schweizer „Effekten- und Investment-Makler“ hat eine AG gegründet (Kapital 100 000 sfr, davon nur 28 000 sfr eingezahlt) und wirbt in der Bundesrepublik um Kunden. Dieser Mann. Radiotechniker von Beruf, ist durch einen früheren Konkurs zahlungsunfähig. Lassen Sie sich nicht durch klingende Namen täuschen!