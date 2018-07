Der eine von den drei österreichischen Bilanzriesen, von denen in der ZEIT vom 16. Dezember 1960 die Rede war, die Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, hat kurz vor Jahresschluß ihre Schillingbilanz zum 1. Januar 1955 und den Jahresabschluß 1955 vorgelegt. Es ist der erste Bericht mit genauen Finanzzahlen aus der Nachkriegszeit, und die Verzögerung ist unter anderem dadurch begründet, daß die Anteile einiger Konzerngesellschaften auf Grund des Rekonzernierungsgesetzes vom 1. Juni 1960 rückwirkend zum 1. Januar 1953 in das Eigentum der Alpine übergegangen sind.

Die Alpine hat in ihrer Schillingeröffnungsbilanz zum 1 Januar 1955 Sachanlagen um 963 Mill. und die Finanzanlagen um 342 Mill. aufgewertet und sodann das gesamte Anlagevermögen mit 2019 Mill. ausgewiesen. Das Umlaufvermögen wird mit 1041 Mill. genannt, wovon die knappe Hälfte auf Vorräte entfällt. Das Grundkapital wurde mit 1000 Mill. festgesetzt und die Rücklagen, mit 1042 Mill. genannt. Verbindlichkeiten werden mit 738 Mill. und Rückstellungen mit 287 Mill. ausgewiesen. Nach 249 Mill. Zugängen, 5,6 Mill. Abgängen und 215 Mill. Abschreibungen kommt man Ende 1955 auf ein Anlagevermögen von 2068 Mill. und ein Umlaufvermögen von 1102 Mill., wovon wieder die knappe Hälfte am Vorräte, ein knappes Viertel auf Außenstände und ein knappes Fünftel auf Forderungen an Konzernunternehmungen entfallen. Bei unverändertem Grundkapital und so gut wie unveränderten Rücklagen haben sich die Verbindlichkeiten leicht auf 760 Mill. und die Rücklagen auf 324 Mill. erhöht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für 1955 kann fünf Jahre später nur bedingt interessant sein. Man nennt für das weit zurückliegende Berichtsjahr den Personalaufwand mit 608 Mill. und die Steuerleistung mit 91 Mill., so daß nach den schon erwähnten Abschreibungen von 215 Mill. und kleineren sonstigen Aufwendungen ein Jahresgewinn von 47 Mill. verbleibt, woraus 40 Mill. der Freien Rücklage für Zwecke der Anlagenerneuerung zugewiesen und der Rest auf neue Rechnung geht. Der Alleinaktionär Staat bleibt also zunächst ohne Dividende.

Bemerkenswert sind trotz der späten Mitteilung einige Zusammenfassungen über die Entwicklung von 1945 bis 1955. Für Investitionen wurden in diesem Zeitraum 1400 Mill. aufgewendet. Von der Erhöhung der Vermögenswerte wurde die Hälfte aus verdienten Abschreibungen und Bilanzerträgen hereingebracht und die andere Hälfte an Fremdmitteln (davon 570 Mill. aus ERP-Kreciten) hereingenommen. Angesichts solcher Betriebsleistungen kann man die Klage darüber nicht so recht ernst nehmen, daß man sich mit gedrosselten Inlandspreisen für Kohle wie für Eisen begnügen mußte, wobei zu Zeiten natürlich die Exporterlöse einen guten Ausgleich brachten, aber in der etwas zurückliegenden leichten Rezession nachgegeben haben. Übrigens wurden Mitte 1959 und Anfang 1963 die inländischen Eisenpreise etwas nachgezogen, liegen aber tatsächlich auch heute wesentlich unter den Inlandsnotierungen anderer eisenerzeugender Länder. Die Exportnotierungen haben sich in jüngster Zeit gebessert. Bei Baueisen ist heute mit langen Lieferfristen zu rechnen. Man hofft, die Kohlenproduktion trotz Konkurrenz anderer Energien „in einer bestimmten Betriebsgröße“ aufrechtzuerhalten. B.