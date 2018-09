Kaufleute, Handwerker, freie Berufe – Die erste Million ist die schwerste

Von Kurt Döring

Die durchschnittlichen Einheitswerte der gewerblichen Betriebe sind beachtlich gestiegen, vor allem von 1953 zu 1957. Darin kommt die dynamische Entwicklung unserer Wirtschaft deutlich zum Ausdruck. Leider sind im „Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland“ für das Jahr 1960 noch nicht die Ergebnisse von 1957, der letzten Einheitswert-Feststellung, veröffentlicht. Sie sind bisher nur von einzelnen Bundesländern bekannt. So belief sich der Einheitswert in Niedersachsen im Durchschnitt je Betrieb 1935 auf 33 280 RM. 1953 waren es 70 934 DM und im Jahre 1957 bereits 98 053 DM. Das ist deshalb eine günstige Aussage für die Entwicklung der Betriebe, weil der Einheitswert praktisch das Betriebsvermögen darstellt; denn er ergibt sich nach Abzug der Schulden vom Rohvermögen.

Es wäre falsch, aus den günstigen Durchschnittszahlen den Schluß zu ziehen, daß es allen gewerblichen Betrieben gut ginge. Die Unterschiede von Branche zu Branche und nach den Betriebsgrößenklassen sind beträchtlich. Viele Betriebe besitzen ein so geringes Vermögen – oder auch so hohe Schulden –, daß sie ein negatives Betriebsvermögen haben oder von der Statistik gar nicht erfaßt werden. So sind in der niedersächsischen Einheitswert-Feststellung nur 25 000 der rund 90 000 Handwerksbetriebe im Lande enthalten. Für die große Mehrheit der Handwerksbetriebe interessierte sich das Finanzamt nicht, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang.

Die Schulden sind gewachsen

Auch die Vermögenssteuer-Statistik gestattet einen Einblick in die Vermögensverhältnisse der gewerblichen Unternehmen. Obwohl die Erträge der Vermögenssteuer in den letzten Jahren laufend zugenommen haben – von 758 Mill. DM 1956 auf 888 Mill. DM 1958 und 1116 Mill. DM 1959 –, zahlen die meisten Bundesbürger keine Vermögenssteuer. Viele wissen nicht einmal, daß es diese Steuer überhaupt gibt.

Nach der letzten Veranlagung von 1957 waren im Bundesgebiet rund 460 000 natürliche Personen mit Vermögenssteuer belastet – nicht mal ein Prozent der Bevölkerung.