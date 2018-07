Inhalt Seite 1 — Beim Handel sieht es schlechter aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leider ist es mit dem Handel nicht so gut bestellt. Hinter den gläsernen Fassaden unserer modernen Einzelhandelsgeschäfte geschieht mehr als nur der Umbau alter, enger Verkaufsläden. Es wandelt sich die Struktur des Handels in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.

Die Zahl der westdeutschen Einzelhandelsbetriebe liegt ziemlich konstant bei etwa 440 000. Doch hinter dieser äußeren Stabilität steckt viel Bewegung. 40 vH aller westdeutschen Einzelhandelsgeschäfte erreichen nur die bescheidenen Jahresumsätze zwischen 8000 und 50 000 Mark. In den letzten fünf Jahren sind aus dieser Gruppe fast 50 000 Betriebe ausgeschieden. Manchen ist der Aufstieg in höhere Umsatzgruppen gelungen, viele sind auf der Strecke geblieben.

Erfolgreiche Einzelhändler haben meist ein volles Jahrzehnt regelrecht krummgelegen, haben eisern gespart und sind Schritt für Schritt vorangegangen. Es gibt einige, die ihre Umsätze von 60 000 auf zwei Millionen Mark steigern konnten. Über wenig Kapital verfügen häufig die Außenseiter. Sie verstehen es auch vielfach nicht, Reserven zu bilden und das Eigenkapital zu vergrößern, weil sie ein Geschäft in der irrigen Meinung eröffneten, hier ließe sich rasch und leicht Geld verdienen.

Auch alteingesessene Geschäftsinhaber leben bisweilen über ihre Verhältnisse. Wir trafen einen Einzelhändler mit einem Umsatz von 140 000 Mark im Jahr, der sich ein Fahrzeug hält, dessen Kaufpreis 10 000 Mark beträgt. „Ja, soll ich denn kein Auto fahren, wo heute jeder Angestellte und Arbeiter sich einen Wagen leistet!“ Häufig stellen solche Geschäftsinhaber dann fest, daß ihr Laden sich trotz wachsender Schulden noch immer hält, und das verführt dann manchen dazu, den schleichenden Substanzverlust nicht ernst zu nehmen.

In dem im Sommer vorigen Jahres erschienenen Buch „Sechs Jahre Betriebsberatungen“ berichtet die Betriebswirtschaftliche Beratungsstelle für den Einzelhandel über das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital (siehe Graphik). Die meisten Betriebe seien nicht in der Lage gewesen, die nötigen Investitionen aus eigenen Mitteln vorzunehmen. „Vielfach wurden sie finanziert durch Lieferantenkredite. Dadurch mußte nicht nur auf wertvolle Skonto-Erträge verzichtet werden, es entstanden auch ernste Finanzkrisen, weil die betrieblichen Reingewinne zur Kreditrückzahlung nicht ausreichten.“ Die Überprüfung der Liquidität ergab in fast 85 vH aller untersuchten Fälle eine unbefriedigende Zahlungsfähigkeit.

Wir baten einen Betriebsberater mittelständischer Einzelhandelsgeschäfte um seine Meinung:

„Als Gesamteindruck muß gesagt werden, daß die Entwicklung der Eigenkapitalsituation ein Hauptsorgenkind des mittelständischen Einzelhandels ist. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte sind nicht in der Lage, die dringend erforderlichen Investitionen aus eigenen Mitteln vorzunehmen. Dementsprechend ist bei einer erschreckend großen Anzahl von Einzelhandelsbetrieben nicht einmal das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt. Das eigentlich Alarmierende an der Kapitalentwicklung ist darin zu sehen, daß der Anteil des Eigenkapitals im Verhältnis zum Fremdkapital von Jahr zu Jahr kleiner wird. Von einer fundierten Krisenfestigkeit kann daher keine Rede sein. Etwas günstiger sieht es in ländlichen Einzelhandelsgeschäften aus, die nach dem Kriege durchweg noch Vermögen und Kapital besaßen. Aber auch sie stehen heute vor der Notwendigkeit, große Modernisierungsinvestitionen durchzuführen, wozu ihre Eigenmittel regelmäßig nicht ausreichen.“