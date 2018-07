In München:

„Thomas More“ von Robert Bolt

Robert Bolt ist erst vor etwa drei Jahren bekannt geworden. Der fünfunddreißigjährige Engländer fand seither auch in Deutschland Beachtung, als Autor des Stückes „Flowering Cherry“. Im Augenblick figuriert er in London auf zwei Bühnen zugleich: im Queen’s Theatre mit dem Schauspiel „The Tiger and the Horse und im Globe Theatre mit dem „Thomas More“. Der letztere erlebte soeben in München seine deutsche Erstaufführung.

Es ist das Trauerspiel des großen Humanisten und Theologen, den Heinrich VIII. zu seinem Lordkanzler machte und der von seinem Amte zurücktrat, als der König aus der päpstlichen Verweigerung der Ehescheidung die frappierende Konsequenz einer Staatskirchengründung zog (Bolt: „Die Blüte unseres englischen Genies für Kompromisse“). Da er sich obendrein weigerte, den Suprematseid abzulegen, der die Anerkennung des Herrschers als Oberhaupt der Kirche bedeutet, verfiel er dem Gericht und starb auf dem Schafott. Es handelt sich also um ein „historisches“ Schauspiel. Aber auch um weit mehr. Nämlich um ein Bekenntnis zur Menschlichkeit. Noch mehr: um eine wirkliche Bühnendichtung mit zwei Händen voller prächtiger Rollen.

Bolt ist zweifellos eine Begabung, die sofort überzeugt. Er hat es nicht nötig, verkrampfte Modeproblematik aufzudrehen, psychoanalytische Vivisektion für Tiefe auszugeben oder Gemeinplätze als Entdeckungen zu servieren. Er kann es wagen, ein ganz und gar nicht neues Thema anzuschlagen: die schlichte Wahrheit, daß der Mensch die unbedingte Treue zu sich selbst (die immer auch Treue zu Gott ist) notfalls mit seinem Leben zu bezahlen hat. Einen so einfachen „Stoff“ in unserer versnobten Zeit auf das Theater zu bringen, darf sich wahrhaftig nur ein Mann von überragendem Talent erlauben.

Daß Robert Bolt ein solcher ist, spürt man vom ersten Wort an, das als Prologus „der gemeine Mann“ spricht; jene schleimige Allerweltskreatur, die sich aus dem Haushofmeister in einen schmierigen Zwischenträger, einen Fährmann, einen Wirt, einen Schofför, zuletzt in den Henker verwandelt und daneben eine Art Ansager, Kostümierer und Kulissenwart vorstellt; ironisierter Inbegriff jener alles überlebenden geschmeidigen Tüchtigkeit, die aktiv in Gestalt der repräsentativen Gegenspieler den Untergang des Wahrheitsfanatikers besiegelt. Nach dem Goetheschen Motto etwa: „Übers Niederträchtige niemand sich beklage; denn es ist das Mächtige, was man dir auch sage.“

Das Dichtertum des Autors bezeugt sich aber auch in seinem Mut zu einer Bildersprache, die mit der Kraft schöpferischer Naivität auf den unbefangenen Zuschauer wirkt. In manchem kurzen Satz wird ein ganzes Charakterbild eingefangen. „Mit guten Menschen hat man Schwierigkeiten besonderer Art“, meint der ausländische Diplomat, der gern Mores Gewissenskampf in einen Abfall des Staatsmannes von seinem Könige münden sähe. More selbst bekennt von sich, zu wissen, „was das Recht vorschreibt, nicht, was das Recht ist“. Seinem eigentlichen Verfolger Cromwell ruft er zu: „Sie drohen wie ein Feldwebel mit Brutalität!“ Und auf dessen Frage „Wie sollte ich denn sonst drohen?“ –: „Wie ein Staatsminister mit Gerechtigkeit.“