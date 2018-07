Kurz vor dem Weihnachtsfest trafen sich die Vorsitzenden der fünf ärztlichen Spitzenorganisationen der Bundesrepublik beim Bundeskanzler, um über Bundesarbeitsminister Blank und mißliebige Sozialpolitiker der CDU/CSU Klage zu führen. Es ging im wesentlichen um Honorarfragen. Als die fünf das Palais Schaumburg verließen, war u. a. folgendes ausgehandelt worden:

1. Die Honorare werden weiterhin als Gesamtvergütung von den Kassen an die Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlt und erst von letzteren an die einzelnen Ärzte weitergeleitet. Daran ist vor allem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gelegen.

2. Diese Gesamtvergütung muß aber in jedem Fall nach den einzelnen ärztlichen Leistungen berechnet werden, so daß das ärztliche Honorar nicht mehr von den schwankenden Beitragseinnahmen einer Kasse abhängig ist. Ferner sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen diese Einzelleistungshonorare (bis auf bestimmte, geringfügige Abzüge für Verwaltungskosten) ungeschmälert weiterreichen und keine Einkommensumverteilung zwischen den einzelnen Kassenärzten mehr vornehmen dürfen. Hieran waren insbesondere die Sozialpolitiker und die Ärzte des Hartmannbundes interessiert.

Der Arzt soll künftig also von vornherein genau wissen, was ihm seine Arbeit einbringt, nämlich den vollen Gebührensatz im Rahmen der PREUGO, und nicht etwa eine unbestimmte, von der Grundlohnentwicklung und kurzfristigen finanziellen Situationen der einzelnen Krankenkasse abhängige Geldmenge, die dann nach Gutdünken seiner Kassenärztlichen Vereinigung noch durch sogenannte „Fallstaffeln“ vermehrt oder vermindert werden kann. Gut so. Jede Arbeit ist ihres festen Lohnes wert.

Weniger gut dünkt uns allerdings, daß im ärztlichen Lager bereits heute Betrachtungen darüber angestellt werden, wie man die nun endlich zugesagte feste Honorierung nach Einzelleistungen noch aufbessern könnte. Etwa nach folgendem Gedankengang: Sichere Mindesthonorare haben wir jetzt. Sinken z. B. durch Krankheitswellen die Einnahmen der Krankenkassen, kann uns nichts mehr passieren. Dann müssen die Kassen eben die Beitragssätze erhöhen. Allerdings haben wir auch nichts davon, wenn es den Kassen wieder einmal besser geht, z. B. durch Lohnwellen, die automatisch die Kasseneinnahmen steigen lassen. Was wir also noch brauchen, ist ein automatisches Wachsen der Honorare mit steigenden Grundlöhnen – was durch Verträge mit den Kassen also sichergestellt werden müßte. Augenaufschlag: Dann ersparen wir den Kassen und uns die lästigen Verhandlungen über Honorarerhöhungen.

Den Ärzten mag bei ihren Überlegungen die gesetzliche Rentenversicherung vorschweben, in der es – wie jeder weiß, nicht: zur ungeteilten Freude! – eine dynamische, automatisch mit den Durchschnittslöhnen wachsende Rente gibt. Eine Rente ist aber etwas gänzlich anderes als ein Arbeitsentgelt. Arbeitslöhne wachsen nicht automatisch, sie müssen zwischen den Vertragspartnern von Fall zu Fall hart ausgehandelt werden. Und das hat seine guten Gründe.

Die Ärzte haben, wie bewiesen, mächtige Organisationen. Mögen diese ruhig harte Honorarverhandlungen führen, jeweils im Licht der Öffentlichkeit – letzthin wird jeder verstehen, daß auch der andere gern so viel verdient, wie er eben kann. Aber ein leise und still beständig steigendes, lohnbezogenes Kassenarzthonorar? Davor ist nur zu warnen! – er