A. F., Brüssel, im Januar

Gaston Eyskens muß schleunigst abtreten. Weg mit dem Premierminister, der am 1. April geboren ist!“ Es war der stimmkräftige und angriffslustige Vizepräsident der Sozialistischen Partei Belgiens, der am vergangenen Freitag im wallonischen Charleroi diesen Ruf erhob. Hinter ihm standen die mächtigen Gewerkschaften, die jenen Generalstreik angezettelt haben, der Belgien über die Feiertage nahezu ins Chaos stürzte und König Baudouin zwang, seine spanischen Flitterwochen abzubrechen.

Bisher hat sich der 55jährige belgische Regierungschef Eyskens nicht um die Rücktrittsforderungen geschert. Gewiß, er hat in den letzten Wochen keine Zeit mehr zur Entspannung gefunden – weder in seinem Bungalow am Nordseestrand von Knokke noch bei mußevoller Landschaftsmalerei; nicht einmal zu seinem einstündigen Spaziergang, den er täglich zu machen pflegt, ist er gekommen. Aber der Professor für Volkswirtschaft, der einst – nach Studien in Amerika – mit einer Untersuchung über den New Yorker Hafen promovierte und mit 25 Jahren einen Lehrstuhl an der altehrwürdigen Universität Löwen, erhielt, hat sich nicht an seinem wirtschaftspolitischen Programm beirren lassen, das die jüngste Krise auslöste: Er steht fest auf dem Stein des Anstoßes, der loi unique zur Sanierung der belgischen Finanzen.

Diese Sanierung wäre eigentlich schon lange vonnöten gewesen; nach der Unabhängigkeitserklärung des Kongo wurde sie jedoch unumgänglich. Auf einen Schlag hörte danach die Politik des leichten Haushaltens auf; die Finanzquelle, aus deren Erträgnissen sich bis dahin alle Löcher im Budget hatten stopfen lassen, versiegte. Plötzlich sah sich Belgien auf seine eigenen Kräfte angewiesen, zur Sparsamkeit genötigt und zu größerer Eigenanstrengung gezwungen.

Die großen Linien der Pferdekur des Professors Eyskens stoßen denn auch weniger auf Kritik als die Einzelheiten. Neue Steuern sollen 550 Millionen Mark einbringen; Haushaltseinsparungen noch einmal 700 Millionen. Vor allem die Steuererhöhungen brachten die Geschäftswelt auf. Die Sozialisten aber und die Gewerkschaftler begehrten gegen die vorgesehenen sozialen Reformen auf – gegen die Reform der Arbeitslosenunterstützung, gegen die Heraufstetzung des Pensionsalters von 50 und 56 auf 60 und 65 Jahre, gegen den Abbau der Sozialtarife bei der Eisenbahn.

Die vielen schlaflosen Nächte, die der Christlich-Soziale Eyskens seit seiner Ernennung zum Premierminister im Juli 1958 erlebt hat, lassen den kleinen, gedrungenen Mann, dessen blondes Haar schon einige graue Strähnen durchziehen, oft müde erscheinen. Einem belgischen Premierminister ist ja nicht einmal in normalen Zeiten das geruhsame Leben beschieden, das die Regierungsoberhäupter anderer kleinerer Staaten führen: Für alle politischen Entscheidungen des Königs trägt er nämlich die direkte Verantwortung.

Das Parlament stellt ihn wegen aller Vorgänge bei Hofe zur Rede, ob es sich nun um die Zivilliste oder um das Statut der Kinder Leopolds III. aus der Ehe mit Liliane Baels handelt. Auch muß er dauernd der Partei, der er angehört, in Versammlungen Rechenschaft ablegen. Und dabei kann er wichtige Entscheidungen kaum allein treffen, da der Ministerpräsident in Belgien unter den 23 Ministern nur der primus inter pares ist. Mehr als einmal mußte er während der Kongokrise früh morgens um 3 oder 4 Uhr seine Minister zusammentrommeln, weil Beschlüsse des Gesamtkabinetts notwendig waren, um Ultimaten Lumumbas oder Hammarskjölds zu beantworten ...