„lacht bitte eure Kragen ’runter“, sagt der Heimleiter, der einzige Erwachsene in dem Hause, das gerade ein paar junge Leute betreten. Sie gehorchen lächelnd, grüßen, dann verschwinden sie in einem der vielen, zum Teil ineinander übergehenden Zimmer. Das Gebäude, das mit dem großen Garten ehedem einem Privatmann gehört hatte und von außen an bürgerlichen Wohlstand und sorgfältige Abgeschiedenheit erinnert, ist heute eines jener Jugendheime, deren Besonderheit sich schon in ihrem Namen wiederfindet: Heim der offenen Tür.

Sinn dieser Institution ist nicht die organisierte Beschäftigung; man spricht auch weniger von „Freizeitgestaltung“ als von einer „Selbstgestaltung der arbeitsfreien Zeit“. Die ersten Häuser dieser Art waren in den zwanziger Jahren für die arbeitslose, dann auch für die arbeitende, nicht organisierte Jugend entstanden. Aus den Plänen ihrer Gründer ergab sich auch der heutige Name: „Schafft Heime, bereitet den jungen Menschen offene Türen!“ Die Forderung gilt auch heute, und daß diese Heime nötig sind und auch von den Zehn- bis Fünfundzwanzigjährigen gern besucht werden, zeigen die Neugründungen. In Hamburg wurde vorige Woche das achtzehnte Heim der offenen Tür – dreizehn sind staatliche, fünf private Einrichtungen – eröffnet. Der Leiter eines dieser Häuser sagte: „Zuerst kamen über tausend Jugendliche, jetzt zählen wir etwa dreihundert regelmäßige Besucher, obwohl der Platz eigentlich nur für zweihundert gedacht war.“ Als ersten Grund dafür, daß sein Haus eingerichtet wurde, nennt er: „... um die jungen Leute von der Straße zu holen.“ Seit 1945 sind in allen Großstädten Heime dieser Art errichtet worden; sie sind meist täglich geöffnet. Andere Jugendheime – beispielsweise von Jugendorganisationen – machen ihr Haus an einem oder mehreren Tagen der Woche zum „Heim der offenen Tür“ für alle. In Landgemeinden trifft man gelegentlich auf „Stuben der offenen Tür“, wo die jungen Leute unter sich sind und ungezwungen Musik hören, lesen, diskutieren können. Noch einen anderen Weg sind die Jugendbehörden einiger Städte gegangen. Sie veranstalten in gemieteten Sälen Tanzabende für junge Menschen, die hier beweisen, daß sie sich auch ohne Alkohol amüsieren können.

Krawalle auf den Straßen, Lärmen, Mopedraserei, der Aufenthalt in Lokalen und Spielhallen, all diese Ereignisse, die den Jugendlichen ihren schlechten Ruf (und die Bezeichnung Halbstarke) eingetragen haben, sind vermeidlich, wenn man den jungen Menschen Gelegenheit zu besserem Tun gibt, einen Ort, an dem sie in ihrer freien Zeit einen vernünftigen Ausgleich finden können. Viele von ihnen wohnen so beengt, daß der einzige Ausweg die Straße ist; andere leiden unter verständnislosen Eltern oder unter zerrütteten Familienverhältnissen; viele sind als „Schlüsselkinder“ sich selbst überlassen: Ein sozialpädagogisches Problem, das man vielleicht nicht lösen, aber mildern kann. Ihnen, die noch keinen Anschluß an eine Jugendorganisation gefunden haben oder jede Organisierung scheuen, steht die Tür zu jenen Heimen weit offen.

In den Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge heißt es: „Das ‚Heim der offenen Tür‘ ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und ergänzt die Erziehung in Familie, Schule, Kirche und im Beruf. Es dient der gesamten Jugend und muß allen Jugendlichen täglich offen stehen.“ Und weiter: Es soll helfen, „brachliegende Fähigkeiten und Neigungen in sich zu entdecken und zu entwickeln“.

Hier offenbart sich nun freilich, ob ein Heim mehr ist als nur „Wärmehalle“. Die Entscheidung liegt allein in der Persönlichkeit des Heimleiters begründet, der Kamerad und Autorität zugleich sein muß. Das ist nicht leicht, weil er grundsätzlich ohne Reglementierung auszukommen sich bemüht. Jeder junge Gast soll behutsam für irgend etwas interessiert werden. Es gibt deshalb Arbeitsgemeinschaften, die regelmäßig zusammenkommen: Philatelisten, Tischtennisspieler, Laienspieler, Photographen, Bastler, Tischler, Musiker und andere. Es locken Filmvorführungen oder Tanz- und Theaterabende oder ganz einfach – Diskussionen und Gespräche. Nicht von ungefähr nannte ein Heimleiter sein Haus die „Dorflinde der Großstadt“. Jürgen Zimmer