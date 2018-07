Ich frage den Lura, während wir vorsichtig die kaum einen Fuß breiten, aber manchmal auf den Außenkanten der Felder zwei bis drei Meter abstürzenden Dämme zwischen den Reisfeldern entlangstapfen: „Was verdient eine Ihrer Schnitterinnen während der Ernte?“

„Sie arbeiten nach alter Sitte auf Akkord. Ich bezahle sie gut. Sie bekommen ein Achtel des Reises, den sie geschnitten haben, als Lohn. Jeden Tag rechnet meine Mutter mit ihnen ab. Jede nimmt sich gleich das verdiente Büschel Ähren mit nach Hause. Die meisten essen den Reis in ihren Familien selber auf. Wenn sie Geld brauchen, können sie ihn natürlich auf dem Markt verkaufen.“

„Ein Achtel ist viel. Erst vor ein paar Tagen erfuhr ich in ein paar anderen Dörfern, daß dort nur ein Zehntel, ein Zwölftel, ja an einer Stelle nur ein Zwanzigstel des geschnittenen Reises als Lohn gezahlt wurde. Gibt es keine feste, überall gültige Lohnskala für Landarbeiter?“

„Für Plantagenarbeiter gibt es so etwas. Aber hier auf den Dörfern ist jede allgemeine Regelung unmöglich. Bei uns richtet man sich noch nach den alten Übungen. In meiner Familie galt von jeher als Regel, die Arbeiter gut zu entlohnen. Ein Lura darf die Leute seines Dorfes nicht ausnutzen. Er steht ja für sie. Es ist sein Dorf! Wenn Verwaltungsbeamte das Kommando haben, kann das durchaus anders sein. Sie werden einfach bezahlt und sind Fremde von irgendwoher, ohne Interesse für die Leute.“

Ich erzählte dem Lura dann dies: „Vor vierzehn Tagen zeigte mir ein Landwirtschaftsbeamter in der Gegend von Sragen auf der anderen Seite von Surakarta verschiedene Dörfer. Es war jene Gegend, in der den Frauen nur ein Zwanzigstel des Reises als Lohn für ihre Arbeit gezahlt wurde. Als ich das hörte, wollte ich es zuerst nicht glauben und war schließlich entsetzt über diesen Hungerlohn. In Geld ausgedrückt, bedeutet das höchstens drei oder vier Rupien am Tag. Ich vergleiche diese Löhne natürlich mit den Verdiensten bei uns in Deutschland. Vier Rupien wären nach dem amtlichen Umrechnungskurs weniger als eine halbe Mark, nach dem freien, dem echten Kurs der Rupie aber nur elf Pfennig. Bei uns verdient ein ungelernter Arbeiter schon in einer Stunde das Zwanzig- oder Dreißigfache von dem, was da bei Sragen eine Schnitterin während des ganzen glühenden Tages verdient. Der Landwirtschaftsbeamte zuckte nur mit den Achseln, als ich ihm dies vorrechnete. Die einzige Antwort, die er zu geben wußte, war: „Ja, in dieser Gegend gibt es schrecklich viele Menschen. Die Arbeit ist knapp, aber Arbeiter sind im Überfluß vorhanden. Man braucht also nur wenig zu bezahlen. Wer mit dem niedrigen Lohn nicht zufrieden ist, kann sofort durch ein Dutzend anderer Leute ersetzt werden, die froh sind, wenn sie überhaupt ein paar Rupien verdienen können.“ Ich sagte darauf: „Nennen Sie das etwa Sozialismus à la Indonesia? Mir kommt es vor wie der übelste ausbeuterische Kapitalismus. Grundsätze dieser Art sind bei uns im sogenannten kapitalistischen oder liberalen Westen längst unmöglich geworden. Was nützt den sechzig Millionen armen Teufeln auf dieser Insel Java die ganze sogenannte Freiheit, was nutzen ihnen stolze Zauberworte wie Pantjasila oder Sozialismus à la Indonesia, wenn es ihnen von Jahr zu Jahr schlechter geht, wenn ihre Kleider zerfetzt sind und wenn sie nicht genug zu essen haben!“

Der Lura blieb stehen auf dem schmalen grünen Grat, auf dem wir dicht hintereinander entlanggewandert waren. Er blickte sich nach mir um, und wiederum war er böse. Der lächelnde Gleichmut, der sonst in diesem Lande zum guten Ton gehört, hatte ihn verlassen. „Ich weiß es: Wir können nichts, wir bringen nichts zustande. Wir sind faul, wir sind gierig, wir sind aufgeblasene Schwätzer. Vielleicht haben Sie sogar recht. Ich weiß noch viel schlimmere Dinge als Sie.“ Er schwieg erschöpft. (Wird fortgesetzt)