Inhalt Seite 1 — Mit Kindern im Hotel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Feriengast sei ein Freund, der empfangen werden müsse mit Ehrfurcht und Enthusiasmus, freundlich zumindest? In der griechischen Sprache gebraucht man noch heute das gleiche Wort für Gast und Freund: Xenos. Aber die Antike ist tot, der Humanismus ist uns fremd geworden. Trotzdem, das Beherbergungswesen blüht. Der Gast bekommt vieles, was er erwartet (oder nicht mehr erwartet hat). Doch daß er Kinder hat und sie gar ins Hotel mitbringen möchte – das ist nicht vorgesehen. Hierzulande. So ist, wer in südliche Länder reist, immer wieder erstaunt (oder gar empört?) über das Ansehen, das dort Kinder genießen. Wir sind ein mürrisches Volk geworden, das sicherlich die eigenen Kinder liebt – aber diese Liebe nur wenig öffentlich zeigt.

Kinder stören. Es beginnt im Hause, bei der Vermietung von Wohnungen. Es scheint bei uns ebenso indiskret zu sein zu bekennen, daß man Kinder liebt, wie offen zu sagen, daß man sein Volk liebt.

Aber viele Eltern müssen auch im Urlaub mit ihren Kindern leben. Es wird ihnen nicht leichtgemacht. Sie müssen auf überfüllte Campingplätze ausweichen, in Wohnwagen, Ferienwohnungen. Oder ins kinderfreundliche südliche Ausland. Doch auch im eigenen Land möchten Eltern gelegentlich mit Kindern im Hotel übernachten, einen Gasthof benutzen, hier wie dort Gastfreundschaft erflehen. Freilich, die Hotels sind zum größeren Teil gar nicht für Familienbesuch eingerichtet. Eine Familie, die mit zwei Kindern spätabends in einem Ort eintrifft – das kommt doch schließlich einmal vor –, wird nicht leicht eine Herberge finden, selbst wenn sie bereit ist, zwei Doppelzimmer zu mieten. Der Portier setzt Kummerfalten auf, wenn er unsere Familie empfangen soll. Zweimal ein Zweibettzimmer? Jawohl, aber wird die Familie es auch bezahlen können? Ein abschätzender Blick.

Es gibt heute, soweit wir auf vielen Reisen in unserem Lande in den letzten Jahren beobachtet haben, kein Hotel, dessen Portier oder Empfangschef sich freut, daß zwei Kinder unter dem zehnten Lebensjahr mit den Eltern um Betten zum Ausstrecken bitten.

Man hat viele neue Hotels gebaut, man hat ihnen alle Raffinessen der neuen Technik, der „Raumgestaltung“ gegeben – aber an die Kinder hat man nicht gedacht. Sie mögen wie Erwachsene wohnen, sie sollen dieselben Preise wie die Eltern zahlen, sich wie die Großen benehmen, nicht laut reden. Es gibt keine Sitzgelegenheiten für die Kleinen im Restaurant. Will man sich abends noch in der Stadt umsehen, muß man das Zimmermädchen (soweit es diesen dienstbaren Geist noch gibt) oder den Nachtportier mit Geld „überreden“, nach dem Rechten zu sehen. In Ferienorten fehlen Spielzimmer für Regentage, in denen die Kinder toben können wie zu Hause, damit sie anderen Gästen nicht auf die Nerven fallen.

Illustrierte sind überall vorhanden, aber Spiele, Spielzeug, Bilderbücher...? Man hat Gärten, Parks, Loggien, Veranden, Dachgärten, Wintergärten, Terrassen – aber einen Buddelplatz hat der Wirt (wenn er nicht zufällig selbst kleine Kinder hat) vergessen. Sitzt man im Restaurant, so stehen auf der Speisekarte keine Kinderportionen; man muß tüfteln, um sich etwas für die Kleinen zusammenstellen zu lassen. Wo ist jene vielleicht übertriebene, aber doch so wohltuend offen gezeigte Zuneigung zu Dreijährigen, Siebenjährigen, Zehnjährigen, die wir in südlichen Ländern kennenlernten? Für die meisten Familien in Deutschland ist es in der Tat unmöglich, während eines Urlaubs des öfteren im Hotel zu übernachten. Es gibt keine Kinderpreise. Drei Zehnmarkscheine für eine Familienübernachtung sind der Durchschnitt.

Hier sollte etwas bald geändert werden. In jedem Hotel, in jeder Pension sollten ein paar Kinderbetten verfügbar sein, die man schnell in ein Zimmer hineinstellen kann, zu niedrigeren Preisen. In Ferienorten dürften sich Familienhotels lohnen, die eigens für diese Zwecke mit Spezialeinrichtungen gebaut werden. Dies wird, dessen bin ich sicher, eines Tages recht interessant werden für die Hoteliers.