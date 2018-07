Davos hat den Parsenn, Arlberg den Valluga und München sein Brauneck. Noch vor drei Jahren hinkte der Vergleich erheblich: Die Davoser und Arlberger konnten lange schon mit den Bergbahnen ihre Hausberge erreichen. Viel später erst baute man für die Münchener von Lenggries aus eine Kabinenbahn bis kurz unter die Brauneckhütte (1540 Meter). Mit der Einsamkeit auf dem Brauneck freilich war es schon Jahre zuvor aus.

Man fährt vom Starnberger Bahnhof aus über Bad Tölz nach Lenggries, zur Talstation der Brauneckbahn. Wer es noch nicht weiß, dem sei gesagt, daß es billiger ist, die Karte fürs Brauneck gleich in München zu lösen.

Der Name ist ein Irrtum. Es müßte besser „Weißeck“ heißen, dann gäbe es auch keine Verwechslungen mit dem andern Brauneck, das östlich von Lenggries in 1289 Metern Höhe liegt. Aber warum überhaupt Eck? Es ist ein gewaltiger Berg, der im Isarwinkel zwischen der oberbayerischen Ebene und der mächtigen Barriere der Nördlichen Kalkalpen alle Nachbarberge überragt.

Die Bahn brachte es nun mit sich, daß an schönen Sonntagen hier die Pistenjäger unterwegs sind und das Gedränge manchmal etwas arg wird. Der Höhenunterschied von 850 Metern kann in 18 Minuten bewältigt werden. Ich fuhr sie alle, diese Pisten, die ihresgleichen weit und breit suchen. Ins Tal hinab gibt es nur zwei, aber sie haben es in sich. Die nördliche Abfahrt zur Talstation mit Steilhängen durch den Galandkessel und durch Waldschneisen ist Anfängern nicht zu empfehlen. Die Strecke ist schnell und zum Teil schwierig. Auf ihr werden große Rennen ausgetragen.

Die zweite Abfahrt führt über die südlichen Hänge ins Tal. Das beste Stück dieser Abfahrt ist der „Kothang“, auf dem es oft lustig zugeht. Diese Strecke führt nicht direkt zur Talstation, sondern nach Wegscheid, aber man kann den letzten Hang mit wenig Gefälle nach links queren und so bequem die Talstation erreichen. Außerdem ist man von Wegscheid zu Fuß in zwanzig Minuten auch dort.

Aber gerade oben gibt es Möglichkeiten für jeden Geschmack. Es ist nicht gerade die klügste Wahl, den ganzen Tag über ins Tal abzufahren. Der „Idealhang“, der „Circus“ und „Bayernhang“ sind Hänge, die selbst dem anspruchsvollsten Fahrer zusagen. Ski-Wanderer kommen auf dem Brauneck auch nicht zu kurz. Nur wenige Meter braucht man sich von den genannten Pisten und Hängen zu entfernen, und schon erreicht man unberührte Hänge und Mulden. Abseits von den beliebten Tummelplätzen befindet man sich im Touren- und Wandergebiet. Es sei hier nur die lohnende Tour über den Kirchstein (1676 Meter) zur Tutziger-Hütte und zur berühmten Benediktenwand genannt. Nicht weniger als neun Skihütten und Berggasthäuser (mit 150 Betten und 220 Touristenlagern) bieten auf dem Brauneck Obdach. T. H.