Den Bausparkassen bleibt keine Zeit, sich von den turbulenten Dezembertagen zu erholen. Nach dem Jahresendspurt um das Neugeschäft folgt jetzt die Bestandsaufnahme. Der Bausparjahrgang 1960 wird gewogen und gemessen. Und schon jetzt läßt sich zumindest soviel sagen, daß sich das Bausparjahr 1960 wiederum durchaus sehen lassen kann. Bei der Mehrzahl der 31 privaten und öffentlichen Kassen wird das Prädikat vermutlich zwischen gut und sehr gut schwanken.

Einen Anhaltspunkt für diese optimistische Vorausschätzung bietet das Neugeschäft in den ersten drei Quartalen 1960, in denen im Bundesgebiet und in Westberlin insgesamt 307 487 neue Verträge über eine Bausparsumme von 5,7 Mrd. DM abgeschlossen wurden. Da erfahrungsgemäß 50 vH des Neugeschäfts eines Jahres im 4. Quartal anfallen, bestehen kaum Zweifel, daß der Gesamtzugang im Jahre 1960 ein Volumen von 10 Mrd. DM Bausparsumme überschritten haben dürfte. Optimisten rechnen sogar mit 11 oder 12 Mrd. DM. Denn die Verlängerung der Sperrfrist für die steuer-unschädliche Verwendung eines Bausparvertrages von 5 auf 6 Jahre (Steueränderungsgesetz 1960) hat die Bausparfreudigkeit nicht gedämpft.

Daß dem Neugeschäft, vor allem jedoch den Zuwachsraten, im Bausparkassensektor eine große Bedeutung zukommt, erklärt sich aus dem unfreiwilligen Drang der Kassen, mit Rücksicht auf die Wartezeiten den Neuzugang von Jahr zu Jahr zu steigern. Ein ständig wachsender Zustrom an neuen Bausparern bietet nämlich die beste Gewähr dafür, daß sich die Wartezeit (bis zur Zuteilung des Vertrages) nicht über Gebühr verlängert. Bislang haben die westdeutschen Bausparkassen diese Wartezeiten Klippe immer noch gut umschiffen können; Der Neuzugang lag Jahr um Jahr über den Erwartungen. An diesem für die Kassen und den Bausparer gleichermaßen erfreulichen Zustand dürfte sich vorerst auch kaum etwas ändern.

Dafür sorgen allein schon zwei starke „Verbündete“ der Bausparkassen: Der Bausparer und der – Staat. Der Sparer, weil er im Durchschnitt etwa das Doppelte der vertraglich vorgesehenen Pflichtsparraten leistet – der Staat, weil er mit der Sperrfrist von 6 Jahren einmal die Erwartungen dämpft und zum anderen für eine längere „Liegezeit“ der Spargelder sorgt, von der Bausparprämie schon ganz zu schweigen.

Der gute Verlauf des Jahres 1960 kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß es mit dem wachsenden Bestand immer schwererfallen wird, das Neugeschäft weiter im bisherigen Ausmaß zu erhöhen. Bei vielen Bausparkassen ist denn auch das lange Zeit vorherrschende Rekorddenken bereits der nüchternen Überlegung gewichen, daß in den kommenden Jahren schon eine Stabilisierung des Neugeschäfts auf seinem derzeitigen Niveau ein großer Erfolg wäre.

Ein Blick auf den Vertragsbestand macht dies deutlich: Ende September 1960 verwalteten die Bausparkassen insgesamt rd. 5,5 Mill. Verträge über mehr als 50 Mrd. DM Bausparsumme. In das neue Jahr dürften die 31 Institute mit einem Bestand von gut 35 Mrd. DM gegangen sein, wovon 25 vH allerdings schon zugeteilt sind. Dann verbleiben aber immer noch 40 Mrd. DM, die in den nächsten Jahren realisiert, zugeteilt und verbaut werden müssen! Ein Volumen, das auch dann noch für sich spricht, wenn man weiß, daß ein Bausparvertrag noch längst nicht mit einem Eigenheim identisch ist. –lz–