Früher errichtete man Denkmäler. Heute haben wir „Plastik im Freien“. Die Denkmäler standen im Zentrum der Stadt, auf repräsentativen Plätzen. Die Plätze sind inzwischen zu Parkplätzen geworden und die Dichter und Staatsmänner aus Stein und Bronze zu Parkwächtern.

Wohin mit der Plastik im Freien? Das Aufstellen einer Plastik ist heute ein künstlerisches, ein architektonisches und psychologisches Problem. Für das künstlerische ist der Bildhauer zuständig, für das architektonische der Architekt, für das psychologische – niemand. So kommt es denn so ziemlich jedesmal, wenn irgendwo eine neue Plastik enthüllt wird, zu einem Skandal oder Skandälchen. Wurde die Plastik vom Staat oder einer Behörde bestellt, bekommt die Sache einen politischen Anstrich. Die Opposition der gerade am Orte regierenden Partei macht sich zum lautstarken Vertreter des schimpfenden Publikums und verlangt Entfernung des Kunstwerks, das man bloß in Gänsefüßchen zu setzen braucht, um es als entartetes Machwerk zu stempeln. „Und das mit unseren Steuergeldern!“ Nicht immer ist ein Gartenzwerg zur Hand, den man dem Redner überreichen könnte.

Zurück zum Gartenzwerg? Auch die Anhänger der modernen Kunst sollten den lieben Kleinen ruhig ins Auge fassen. Der Gartenzwerg steht, wenn er überhaupt irgendwo steht, an der richtigen Stelle: im Garten. Und moderne Plastik steht oft genug, wo sie nicht stehen sollte.

Im Berliner Hansaviertel ragt zwischen der Hochhausarchitektur eine Eisenplastik von Berto Lardera, einem bedeutenden, anerkannten Bildhauer (vgl. DIE ZEIT vom 16. Dezember 1960). Das richtige Werk an der richtigen Stelle. Eine andere Lardera-Plastik wurde kürzlich in Lurup enthüllt. Lurup liegt am Rande von Hamburg, wo die Großstadt in ländliche Bezirke übergeht, und wegen seines ländlichen Charakters ist es ein ideales Wohngelände. Eine große Wohnungsbaugesellschaft errichtete dort eine schlichte, dem ländlichen Milieu angepaßte Siedlung. Davor steht nun diese kühne Eisen- und Stahlkonstruktion, ein Gigant im Vorstadtidyll, der um seine Größe betrogen ist und der seinerseits die friedliche Häuserreihe als kleinbürgerlich entlarvt.

So etwas passiert nicht nur mit Lardera und nicht nur in Hamburg. Überall in Deutschland gibt es Beispiele deplacierter Plastik. Gottfried Sello