Inhalt Seite 1 — Die Preise und die „gute alte Zeit“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heimweh nach dem Goldstandard – Ein aktuelles Kapitel aus dem Buch der Wirtschaftsgeschichte

Von Franz Joachim Clauss

Es liegt in der Natur des Menschen, daß er sich nach Ordnung und Harmonie sehnt. Da es sie in der Welt, in der wir leben, nicht oder doch nur sehr unzulänglich gibt, sucht er sie in der Vergangenheit. Von der Wirtschafts- und Währungsordnung vor dem Ersten Weltkrieg geht noch immer ein Glorienschein und eine große Zauberwirkung aus. In der „guten alten Zeit“, in den Jahren des Goldstandards – so heißt die Legende – sei die wirtschaftliche Welt „wohlgeordnet“ gewesen. War sie Wirklich so wohlgeordnet? Die Frage muß, jedenfalls gemessen an dem Anspruch, den wir heute an eine Währung und ihre Stabilität stellen, verneint werden. Der Goldwährungsmechanismus sorgte zwar automatisch für die Aufrechterhaltung der äußeren Währungsstabilität, aber um den Preis laufender innerer Geldwertveränderungen nach oben und nach unten, die heute nicht mehr in diesem Ausmaß akzeptiert würden. Schon um der Gerechtigkeit willen muß zum Lobe der vielgeschmähten Gegenwart in Erinnerung gerufen werden, daß, verglichen mit den hektischen Konjunktur- und Preisschwankungen der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg, sich heute manches auch gebessert hat. – Es gibt kein Zurück zum Goldstandard.

Es dürfte viel zu der landläufigen Sage von der Goldmark als einer besonders sicheren und „stabilen“ Währung beigetragen haben, daß man sich damals, vor und nach dem Ersten Weltkrieg, noch herzlich wenig für Preisindexzahlen interessierte und der Lebenshaltungskostenindex unbekannt war. So blieb aus den mündlichen Überlieferungen nur die goldene Aura „besserer Zeiten“ übrig, die nun lange hinter uns liegen. Vergessen und nicht mehr in Erinnerung ist, daß es auch in den besten Jahren der Goldwährung in Deutschland Preisinflationen und Preisdeflationen gegeben hat, die nach heutigen Maßstäben als exorbitant zu bezeichnen sind.

Nach dem Großhandels-Preisindex des Statistischen Reichsamtes sanken die Preise von 1873 bis 1886 um nicht weniger als 42 vH, bis 1891 stiegen sie dann wieder um 37 vH, sie sanken bis 1895 um 26 vH, stiegen bis 1900 um 24 vH, sanken bis, 1903 um 8 vH, stiegen bis 1907 um 24 vH, sanken bis 1910 um 7 vH, stiegen bis 1912 um 19 vH und fielen bis 1913 um 7 vH. Jährliche Pr’eisveränderungen in der Größenordnung von 10 vH waren vor dem Ersten Weltkrieg durchaus keine Seltenheit. Von 1891 bis 1892 fielen und von 1906 bis 1907 stiegen die Preise innerhalb einer Jahresfrist um nicht weniger als 12 vH! Solche hektischen Preisbewegungen wären heute ohne politische Unruhen gar nicht mehr denkbar.

Bei genauer Betrachtung zerrinnt also der Traum der Goldwährungs-Anhänger von einer durch Golddeckung erzwungenen Währungsstabilität. Er ist leider nicht viel mehr als ein wissenschaftspsychologisch interessantes Kapitel im Märchenbuch von der „guten alten Zeit“. Entgegen landläufigen Schwarzmalereien schneidet nämlich das erste D-Mark-Jahrzehnt gar nicht so schlecht ab, wenn man es mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vergleicht.

In den letzten zehn Jahren stiegen die industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnisse jährlich um etwa 2 vH. Für die neun Jahre von 1903 bis 1912 kommen wir auf einen durchschnittlichen jährlichen Preisanstieg von 3,4 vH, für 1903 bis 1913 auf 1,7 vH (Großhandelspreis-Index). Auch die Veränderungen der sogenannten Lebenshaltungskosten scheinen in den letzten zehn Jahren nicht größer gewesen zu sein als vor dem Ersten Weltkrieg: