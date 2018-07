Fanfaren gegen die Schwächen der üblichen Untersuchungsmethoden und die Unzulänglichkeiten moderner Gerichtsverfahren sind immer ein dankbarer Stoff für Theater und Film: Nichts befriedigt den Zuschauer so sehr, wie der entscheidende Auftritt des Helden, der in allerletzter Minute die verbohrte Dummheit der beruflichen Rechtsprechen entlarvt und die von ihm ganz allein gefundene Wahrheit an den Tag bringt, die selbstverständlich grundsätzlich in genau entgegengesetzter Richtung von den Mutmaßungen der Richter liegt. Nicht allein die Blamage der Weisen bereitet da ein ungetrübtes Vergnügen, sondern vor allem das funkelnde, blitzende Wortgefecht, das die sensationelle Wendung der Dinge besiegelt und die überlegene, Intelligenz des Siegers und Erlösers der Unschuld in vollem Lichte ihrer Unwiderlegbarkeit erstrahlen läßt. Bricht dann noch der entdeckte Bösewicht (besonders, wenn er zuvor noch von der Partie der Anklage war) unter der Last der Beweise zusammen, so ist die allgemeine Befriedigung vollständig und damit der Erfolg des Stückes gesichert.

Nein, kein Mensch bestreitet, daß immer wieder einmal Leute, die nichts verbrochen haben, Opfer unzulänglicher Staatsanwälte, einseitig eingestellter Untersuchungsbeamter, irregeführter Richter, hilfloser Schöffen werden mögen. Indessen vergessen die meisten Autoren, die daraus den Anlaß zu fulminanten Anklagen gegen die Justiz und ihre Arbeitsmittel in Bausch und Bogen schöpfen, zweierlei: nämlich erstens, daß hier, wie in allen menschlichen Angelegenheiten, die natürliche Fehlbarkeit des homo sapiens nicht ausgeschaltet werden kann, und daß zweitens nur die Folgen dieser Fehlbarkeit hier mehr als anderswo ins Gewicht fallen. Das gleiche gilt von der Gesetzgebung und den Verwaltungsvorschriften, auf welche sich Art und Charakter der Prozeßführung stützen: auch sie werden normalerweise (Ausnahmen bestätigen die Regel) nicht bösem Willen entspringen, auch nicht übermäßiger Torheit, sondern eben nur die Spuren der Lückenhaftigkeit allen Menschenwerkes tragen.

Dies bedenkend, wird man auch den effektvollen Film „Der letzte Zeuge“, den Wolfgang Stand te nach dem Drehbuch von R. A. Stemmle und Thomas Keck inszenierte, weniger als aufrüttelnden Protestruf werten dürfen denn als besonders eindringliches Beispiel von der glücklichen Lösung eines schwierigen Falles, der nicht als symptomatisch gelten darf.

Sämtliche, aber wirklich alle „auf der Hand liegenden“ Indizien sprechen dafür, daß der unter Mordanklage stehenden Ingrid Bernhardy die Beseitigung ihres Kindes möglicherweise zuzutrauen wäre und daß sie vor allem höchst einleuchtende Motive dafür gehabt hätte. Und nichts spricht dem Anschein nach für eine aktive Schuld des Kindesvaters, jenes anderweitig verheirateten geachteten Industriellen mit dem Biedermannsgesicht, der halt seine „Freundin“ unterhält, wie „sie heute als Requisit des Erfolgsmenschen gilt“, und dem man seine kleinen Amüsements nicht nachträgt und auch das Recht zubilligt, sie selbst nicht ernst zu nehmen ...

Daß er trotzdem der Mörder war, das deckt der findige ideale Verteidiger auf, der damit die nicht (oder schlecht) geleistete Arbeit der Kriminalpolizei übernimmt. Unnötig zu sagen, daß sie hier so plump und unmenschlich wie möglich gezeichnet wird. Kompromittierend für die bloßgestellten „Methoden“ scheint schließlich auch, daß selbst an dem (ebenfalls unschuldig) untersuchungshalber eingesperrten Arzt nachher etwas hängen bleibt“, so daß er nach seiner Entlassung erst einmal brotlos wird. Allein auch die Indizien gegen ihn sind derart, daß man kein Dummkopf sein muß, um ihnen mindestens gründlich nachzugehen.

Was bleibt als Vorwurf gegen die Justiz nun übrig? – Daß „die Zusammenarbeit zwischen Untersuchung und Verteidigung auf Vertrauen beruhen sollte“, anstatt daß die Untersuchungsinstanz den Verteidiger als beinahe Mitschuldigen betrachte und behandle. Das läßt sich hören – und vielleicht liegt in dieser Anregung ein fruchtbarer Kern. Ob aber die Bedingungen der Untersuchungshaft komfortabler oder weniger ehrenrührig zu machen wären, darüber ließe sich doch wohl streiten. Denn es darf wiederum als Ausnahmefall unterstellt werden, daß unschuldige, unbescholtene und verbrecherischer Taten restlos unverdächtige Personen in die Lage kommen werden, wochen- oder monatelang dringend tatverdächtig zu sein.

Also: mit dem Barrikadenruf zur Rechtsreform ist es nichts. Die Argumentation ging daneben. Bleibt ein spannender Film. Die Spielführung vermeidet geschickt zu starke Schwarz-Weiß-Kontraste. Die Aufnahmen sind effektvoll, und hochqualifizierte Schauspieler wirken mit: Martin Held als soignierter edler Handelsmann und Kindesmörder, Hanns Lothar als findiger „Starverteidiger“, Jürgen Goslar als ärztlicher Liebhaber egoistischer Prägung und Ellen Schwiers als unglückliche Lebemutter, die doch gerade so solide werden wollte, als sie den reichen Industrieboß geangelt und gelernt hatte, was echte Liebe ist.. Das glänzende Happy-End läßt die lange genug gequälten Herzen „aller Rechtdenkenden“ erleichtert aufatmen. Was will man mehr? A-th