Der Umstand, daß die eigentlich schon in der ersten Januarwoche erwartete Diskontsenkung ausgeblieben ist, hatte keinen Einfluß auf die Tendenz des Rentenmarktes. Das zeigt, wie fest die Börse mit kreditpolitischen Erleichterungen rechnet. Sie hat ihr Urteil über die „Bremser“, das sind jene Leute, die glauben, mit kreditpolitischen Maßnahmen die Konjunktur im Zaume halten zu müssen, bereits gefällt. Sie setzt auf jene Gruppe im Zentralbankrat, die sich für eine Anpassung der deutschen Währungspolitik an die Erfordernisse der internationalen Währungssituation einsetzt. Und das bedeutet Zinssenkung und Lockerung bei den Mindestreserven.

Kein Wunder also, wenn die jüngst aufgelegten 6prozentigen Anleihen schnell abgesetzt werden konnten. Das Ausland war an diesen Emissionen interessiert, denn international liegt der Zinssatz von 6 vH immer noch in der Spitzengruppe. Außerdem wissen die ausländischen Anleger natürlich genau, daß es bei der D-Mark keinerlei Währungsrisiko gibt. Auch die deutschen Kapitalsammelstellen greifen zu. Sie müssen damit rechnen, daß die nächsten Anleihen mit ungünstigeren Konditionen auf den Markt kommen werden. Das wiederum hat auch viele Sparer angeregt, sich von den 8- und7 1/2-prozentigen Papieren zu trennen, die noch über pari notieren und bei denen sie in wenigen Jahren mit Rückzahlungen rechnen müssen. Für einen geringen Zinsverzicht haben sie einen sicheren Kursgewinn eingehandelt. – Auch für die steuerfreien Papiere belebte sich das Interesse. Bis zum Jahresschluß lagen sie etwas unter Druck, weil größere Posten angeboten worden waren – aus Liquiditätsgründen. Die Banken „polierten“ ihre Bilanzen, Teile der Industrie mußten sich Mittel für die „Industriemilliarde“ beschaffen, die nur sehr zögernd gezeichnet wird. Neuerdings sind die Banken zur „Mithilfe“ aufgerufen; nicht in jedem Falle war die Reaktion gegenüber der Industrie wohlwollend.

Bei den Aktienkursen gab es die üblichen Schwankungen. Auf ermäßigter Basis waren stets einige Investment-Fonds als Käufer im Markt, besonders bei den Montanen, die eine gute Rendite bringen und deshalb für die Fonds wieder reizvoll geworden sind. In der Vergangenheit hatten die Fonds den Anteil der Montane an ihren Portefeuilles ständig verringert, weil sie damit rechneten, daß diese Papiere von der Hausse am wenigsten berührt wurden. Die Erwartungen haben sich bestätigt. Natürlich „sehen“ die Fonds in diesen Papieren auch jetzt keine Hausse, auch keine entscheidende „Nachholbewegung“, aber die Fonds sind auf der Suche nach solchen Papieren, die ihnen helfen können, die hohen Ausschüttungen auf die Zertifikate auch künftig durchzuhalten, ohne allzuviel auf Kursgewinne zurückgreifen zu müssen. Ihre Realisierung bedeutet letzten Endes eine Substanzminderung. Und eine solche möchte man begreiflicherweise in engen Grenzen halten.

Die Börsenexperten sind nämlich der Meinung, daß Substanz in den kommenden Jahren wieder größer geschrieben wird als im Augenblick. Sie rechnen in diesem Jahr mit zwei großen Lohnwellen und infolgedessen auch mit steigenden Preisen. Ob diese Befürchtungen übertrieben sind oder nicht, ist für die Entwicklung der Kurse zunächst weniger entscheidend. Es genügt, daß man sich über dieses Thema wieder Gedanken macht. Nun ist Aktie nicht gleich Aktie. Nicht jedes Unternehmen wird in der Lage sein, die höheren Kosten wenigstens zum größten Teil auf die Preise abwälzen zu können. Bei vielen Gesellschaften gehen sie zu Lasten der Gewinnspanne. Die Aktienkäufer „aus Vorsicht“ richten ihr Augenmerk deshalb in erster Linie auf die „erstklassigen“ Unternehmen, von denen sie annehmen, daß sie auch einen noch härteren Wettbewerb überstehen werden.

Die Bevorzugung dieser Aktien wird jedoch nach Lage der Dinge keine Teil-Hausse aufleben lassen. Da nach allgemeiner Börsenansicht die Kurse zur Zeit nicht davonlaufen, sondern man im Zuge politischer Krisen immer wieder mit schwachen Zeiten rechnen kann, wartet man geduldig auf günstige Gelegenheiten. Für Leute, die nur dann Freude an den Aktien haben, wenn die Kurse steigen, ist das natürlich unbefriedigend. Andererseits ist aber die „Anlagebereitschaft in Reserve“ auch eine Kursstütze; sie wird an schwachen Börsentagen die Lage rasch wieder stabilisieren können.

Dennoch: die Haussiers geben sich noch nicht geschlagen! Ihr neuester Schlachtruf heißt: Dividenden-Hausse! Es ist kein Geheimnis, daß die Mehrzahl der Unternehmen ihre Gewinne im Jahre 1960 vergrößern konnte. Dementsprechend müßten auch die Dividenden wachsen. Aber offenbar gibt es Leute, die hinter den Kulissen versuchen, die Dividendenfreudigkeit zu dämpfen, aus optischen (politischen) Gründen. Solchen Ratschlägen folgen viele Vorstände nur allzugern, selbst wenn sie sich dadurch ihre an den Dividendensatz gekoppelte Tantieme schmälern. Inwieweit die Dividendensteuerung von Erfolg sein wird, kann die Börse an ehesten an den Großbankdividenden erkennen. Kurt Wendt