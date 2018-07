gg., Hamburg

Die Hamburger Polizei hat eine Großaktion gestartet, die sich „Fußgängerwoche“ nennt. Tausende von Polizisten wachen mit Argusaugen darüber, daß die Fußgänger ordnungsgemäß die Straßen passieren. Möge also keiner versuchen, auch nur einen Meter vom Zebrastreifen entfernt sein Ziel zu erreichen. Es werden zwar keine Strafgebühren verlangt – wenn, dann nur in ganz schweren Fällen – aber der Verkehrssünder bekommt ein paar mahnende Worte zu hören.

Für diese „Aktion“ sollen, heißt es, Zivilfahnder eingesetzt werden. Wer mag da keinen Schreck bekommen, wenn plötzlich ein Mann im Ledermantel vor ihm steht, seine Hand öffnet, in der ein Ausweis liegt, und schnarrt: „Polizei!“ Wie leicht könnten so Erinnerungen geweckt werden, die an die Methoden aus „jenen Tagen“ erinnern.

Die Hamburger Polizei hätte gewiß besser daran getan, diese Aufklärungsaktion ihren uniformierten Beamten zu überlassen!